El nuevo presidente y director ejecutivo de CNN, Chris Licht, puso un alto a la izquierdización de la corporación. Luego de la cancelación del programa “Reliable Sources (fuentes confiables)” y consigo el despido de su conductor, el CEO del canal de televisión dejó en claro a sus empleados que habrá más cambios y que probablemente no les guste.

Una fuente le dijo al portal Deadline que la decisión de despedir a Brian Stelter «provino de arriba», y agregó: «Si esto no proviene directamente de John Malone, seguramente representa su pensamiento con los tenientes haciendo su voluntad».

Malone es uno de los principales inversionistas de CNN. A principios de año el portal Deadline informó que el multimillonario dijo que la cadena «volverá al tipo de periodismo con el que comenzó”. Vale destacar la inclinación política de Malone. Donó 250.000 dólares para la proclamación de Donald Trump en 2017. Además de su rol en CNN, tiene acciones en Warner y Discovery. Entonces podría aplicar lo mismo en dichas cadenas.

Sin embargo, CNN es la cadena que inicia con los cambios más drásticos desde la entrada en Malone en la compañía. Este viernes, 19 de agosto, Chris Licht tuvo una reunión editorial en la que dio el siguiente mensaje a los presentes: “Quiero reconocer que este es un momento de cambios significativos, y sé que muchos de ustedes están inquietos. Habrá más cambios, y es posible que no los entiendan o no les guste”,

Uno de los empleados de CNN presentes le dijo al portal Deadline: “Nadie está seguro o protegido en este momento”, pues Licht tiene como objetivo reducir el partidismo extremo que ha afectado a la red en los últimos años.

CNN’s chairman and CEO Chris Licht told anxious staffers Friday that more changes are coming to CNN, as he addressed the news of Brian Stelter’s exit following the cancellation of his Sunday show ‘Reliable Sources’ https://t.co/KFu0Ds6D5g

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 19, 2022