Por primera vez en la historia, la casa de un expresidente de Estados Unidos fue allanada por agentes federales. La indignación entre los republicanos por este inédito hecho ha logrado que cada vez más referentes conservadores señalen que la persecución contra Donald Trump está convirtiendo al país en una «república bananera» tercermundista.

El término «república bananera» es una forma despectiva para referirse a los países tercermundistas empobrecidos, inestables, con regímenes autoritarios donde abunda la corrupción y existe una dependencia económica de escasos productos, tomando como referencia en este caso las bananas. También expone el sometimiento de estos gobiernos a grandes corporaciones. Fue acuñado en 1901 por el autor estadounidense O. Henry en su libro Repollos y reyes, en el cual describe a Honduras mientras su economía, población y gobierno estaban siendo explotados por la United Fruit Company.

Fue Donald Trump Jr., hijo y homónimo del expresidente, el más enfático en el uso de este término. Aunque no fue el único. Dio un paso más allá y aseguró que Joe Biden y el Partido Demócrata están siguiendo los pasos de dictadores tercermundistas que la izquierda.

Se hizo eco de las palabras del senador Marco Rubio, hijo de cubanos que nunca pudieron volver a su país por causa del comunismo. Rubio asevera que el allanamiento contra la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, se debe al hecho de que será candidato presidencial para 2024.

En este contexto, hace la analogía con el caso de Nicaragua, señalando que se estarían siguiendo los pasos de Daniel Ortega, quien encarceló a siete de sus rivales políticas para las amañadas elecciones de año pasado, donde se declaró reelecto usando una descarada persecución judicial contra todos los opositores.

Biden and the Dems are following in the footsteps of all the 3rd world Communist Dictators that the left worships. https://t.co/KdfoHHTL2I — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 9, 2022

DeSantis: Hunter Biden es tratado con «guantes de seda»

Otro que señaló que esto solo ocurriría en una «república bananera» fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis. “La redada en MAL (Mar-a-Lago) es otra escalada en el uso de armas de las agencias federales contra los opositores políticos del régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda. ¿Ahora el régimen está obteniendo otros 87.000 agentes del IRS (servicio de recaudación de impuestos) para ejercer contra sus adversarios? República bananera”, escribió DeSantis en su cuenta de Twitter.

El gobernador hace referencia a una ley que pretende aprobar el Partido Demócrata con la que agrandaría el poder del Estado en materia fiscal. Según denuncias de legisladores republicanos, les daría la facultad a los agentes recaudadores para estar armados.

The raid of MAL is another escalation in the weaponization of federal agencies against the Regime’s political opponents, while people like Hunter Biden get treated with kid gloves. Now the Regime is getting another 87k IRS agents to wield against its adversaries? Banana Republic. — Ron DeSantis (@RonDeSantisFL) August 9, 2022

La defensa desde la prensa progresista

“Nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos”, dijo Trump este martes. “Tal asalto solo podría tener lugar en países tercermundistas quebrantados. Lamentablemente, Estados Unidos ahora se ha convertido en uno de esos países, corruptos a un nivel nunca antes visto”.

El portal progresista The Atlantic le da la razón a Trump en cuanto a que nunca antes le había pasado algo así a un expresidente de los Estados Unidos, pero sostienen que está equivocado sobre lo que significa el Estado de Derecho en la nación.

De hecho, sostiene que Donald Trump siempre fue un republicano más bananero que un republicano al estilo de Ronald Reagan o Abraham Lincoln. El medio asegura además que aunque Trump cuestiona la política hispanoamericana, él mismo gobernó como un caudillo.

Es decir, incurre en una falacia ad hóminem o de índole personal, pues se limita a atacar al exmandatario mas no a refutar su hipótesis con argumentos.

The Atlantic sostiene el discurso de que nadie está por encima de la ley. No obstante, ignora el reproche que expone el gobernador de Florida de que esa lógica no se aplica al hijo del presidente Biden. Pues no solo no ha sufrido acciones legales, mucho menos redadas, incluso se ha llegado a silenciar a los medios que han divulgado información al respecto, como ocurrió cuando el New York Post reveló los correos encontrados en la computadora de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020. De manera que tal como sucede en las afamadas repúblicas bananeras, el nepotismo prima sobre el Estado de Derecho que The Atlantic y quienes aplauden la persecución contra Trump dice (n) defender.

Candidatos de Trump arrasan en las primarias

Si la persecución contra el expresidente Donald Trump vuelve a EE. UU. una república bananera es una cuestión teórica. En lo práctico se verán los resultados en las elecciones de medio término de noviembre. Por el momento, lo que ha logrado este presunto abuso de poder por parte del FBI es la unidad entre los republicanos. Más de 92 % de los candidatos respaldados por Trump han ganado las primarias del partido.

De 205 aliados del magnate neoyorquino que se han medido en las internas, 192 han salido victoriosos, derrotando en su mayoría a los llamados «rinos», es decir, los republicanos que se han alejado de los ideales conservadores. Así por ejemplo, solo dos de los diez congresistas que votaron a favor de destituir a Trump el año pasado luego del asalto al Capitolio por parte de un grupo de sus seguidores, podrán optar por la reelección. Los demás fueron derrotados por los abanderados del expresidente.