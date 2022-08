­

Las «infancias trans» son algo promovido desde la izquierda política como si se tratase de «afirmar la identidad» de los menores. Lo que no dicen es que a menudo implica hormonización y esterilización. En el caso de las mujeres requiere la extirpación de sus senos y para los varones podría implicar la castración. Es por ello, que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, amenazó con demandar a médicos dispuestos a mutilar a menores de edad.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 3 de agosto, DeSantis pidió que los médicos que realizan «cirugías de reasignación de género» en menores sean demandados. Al respecto, el republicano hizo referencia a la «afirmación de género» marcando comillas en el aire.

“Lo que no te dicen que es, justamente es que les están haciendo mastectomías dobles a niñas muy jóvenes y quieren castrar a estos niños pequeños. Eso está mal. No desfiguras a niños de 10, 12 o 13 años por disforia de género”, continuó DeSantis.

En la guía del Departamento de Salud de Florida contra los tratamientos en transición de menores se indica que existe un «riesgo inaceptablemente alto de hacer daño». Entonces tiene sustento legal el gobernador DeSantis para demandar médicos.

“…Fomentar la mastectomía, la ovariectomía, la extirpación uterina, la inhabilitación del pene, el rasurado traqueal, la prescripción de hormonas que no concuerdan con la composición genética del niño o los bloqueadores de la pubertad, son prácticas clínicas que corren un riesgo inaceptablemente alto de hacer daño”, dice la guía.

El gobernador cuenta con el respaldo del cirujano general de Florida, Joseph Ladapo. En abril de este año dijo que los menores que experimentan disforia de género deberían recibir asesoramiento para abordar sus preocupaciones.

Además, el secretario de prensa del Departamento de Salud del estado de Florida mostró su apoyo al gobernador. Denunció cómo la Academia Americana de Pediatría y médicos activistas respaldan la mutilación de menores. Y destaca cómo eluden los términos que detallan las modificaciones corporales permanentes.

«Dr. Lisa Gwynn y FCAAP apoyan mastectomías dobles en niñas de 14 años con disforia de género. Observe cómo ella nunca lo llama por su nombre”, dijo el secretario de prensa Jeremy Redfern. «Esta es una ideología basada en la eminencia. No es medicina basada en la evidencia. Independientemente de lo que ella diga».

.@LisaGwynn and the @FloridaAAP support double mastectomies on 14 year old girls with gender dysphoria. Notice how she never calls it what it is.

This is eminence-based ideology. It’s not evidence-based medicine. Regardless of what she claims. pic.twitter.com/u00QdyPQdj

— Jeremy Redfern (@JeremyRedfernFL) August 2, 2022