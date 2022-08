Ya empezó a regir en Brasil el nuevo decreto para la reducción de hasta 35 % de impuestos sobre los productos industrializados (IPI). Esta medida, impulsada por la gestión del presidente Jair Bolsonaro, incidirá directamente sobre más de 4000 productos elaborados en el gigante sudamericano, como electrodomésticos, autos, motos, bicicletas, televisores, celulares, aires acondicionados, equipos de gimnasia, zapatos y computadoras.

El ministerio de Economía, a través de un comunicado, informó este domingo que se excluyeron los productos que conservan una parte importante de los ingresos de la Zona Franca de Manaus (ZFM), manteniendo así la relevancia económica en relación con otras regiones del país. De la misma forma, Además, se promovió un ajuste en las tarifas del sector automotriz, igualando la reducción otorgada a otros sectores de la industria.

De acuerdo con el mandatario brasileño, la nueva ley reduce la tasa del IPI para automóviles, del 18% al 24,75%. A su vez, indicó que esta iniciativa tiene efectos más positivos sobre el Producto Interno Bruto (PIB), con reducción del costo, ampliación de la competitividad de la industria, con menos impuestos, aumento de la producción y empleos.

-O novo ato reduz a alíquota do IPI para carros, que passa de 18% para 24,75%.

-A iniciativa traz mais reflexos positivos no Produto Interno Bruto (PIB), com a redução do custo Brasil, ampliação da competitividade da indústria, com menos impostos, aumento da produção e empregos.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 31, 2022