Para la exactriz que denunció la industria de la pornografía, Mía Khalifa, Onlyfans es socialismo en su mejor momento. A simple vista genera entre risa e indignación, al ver cómo ella produce hasta 10.000 dólares en un día, mientras en regímenes autoritarios apegados a esta ideología, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, abunda la miseria. Países en los que los sueldos son de apenas 16 dólares por mes, en promedio.

En una entrevista con la presentadora «Ziwe» Fumudoh, quien es de origen nigeriano-estadounidense, Khalifa tocó temas por demás polémicos, y entre las declaraciones que dio en el show sobresalió la de que Onlyfans, que ha posicionado a la joven libanesa entre las mejores pagadas de su historia tras su retiro de la industria de la pornografía, es «el socialismo en su mejor momento».

La afirmación de Mia Khalia se originó cuando la popular «Ziwe» le hace una pregunta sobre lo que denóminó «la naturaleza explotadora del capitalismo en la industria de la pornografía», definición a la que Khalifa hace eco y agregó sus aseveraciones que en las redes han sido tachadas como escuetas y también mal infundadas.

Aunque las declaraciones de Khalifa fueron en mayo, no tuvieron mayor recupercusión en su momento. Volvieron a resurgir ahora, traducidas al español. Las sacó a la luz un venezolano, que al igual que alrededor de seis millones de sus compatriotas, escapó del socialismo que Khalifa idealiza y ahora propagandiza.

Y es que hay un discurso soslayado en lo dicho por la presentadora y replicado por Khalifa: el socialismo es la solución al capitalismo. Y si un empleado es explotado, lo que debe hacer es explotarse a sí mismo. No ve un problema en la explotación en sí, sino en el ejecutor.

Al hacerlo, eleva al socialismo a lo que ha sido proyectado: una utopía. Allí la explotación es buena siempre y cuando el explotador no sea un malvado empresario, sino que sea en nombre de la revolución. En su caso, la revolución sexual, de la cual ha hecho eco como portavoz del aborto, ahora que en Estados Unidos fue revocado a nivel federal.

Si bien se lanzó a la fama por mostrar su cuerpo, Khalifa ostenta una licenciatura en historia de la Universidad de Texas, en El Paso. Una simple búsqueda expone cómo tanto los contenidos como los docentes están comprometidos con la agenda progresista. Aunque las clases son en inglés, las referencias a los estudios latinos aparecen como «latinx», acorde la corrección política.

El sentimiento antiamericano, sobre todo antieuropeo, la división de la historia entre sujetos oprimidos y opresores, todo forma parte de una misma mecánica de pensamiento cada vez más recurrente en las universidades: la misantropía. El desprecio por el ser humano, su historia y cómo, en consecuencia, se debe cambiar el sistema hacia uno de mayor control centralizado, pues el humano por sí mismo no puede. Y peor aun, consideran que no debería.

Lo cual expone una nueva paradoja en cuanto a Onlyfans, pues es una actividad no regulada ni gravada, en la que hay mayor ganancia debido el pago de persona a persona. La empresa se queda con un 20%. No obstante, tal como en el socialismo que anhela Mia Khalifa, las masas cobran una miseria y solo las élites, que pregonan este sistema, se enriquecen.

La mayoría de las cuentas se llevan a casa menos de $ 145 por mes (después de la comisión). El modelo de ingresos es d $0.00 y el siguiente más común es $ 4,99. A esa ínfima suma que reciben hay que agregar el tiempo que invierten los creadores de contenido.

Como explica Alex MH Smith, que brinda asesoramiento estratégico para empresas de alto crecimiento, casi todo el dinero en la plataforma lo gana una pequeña fracción de creadores, mientras que la gran mayoría está trabajando para nada.

Lo explica por medio del Principio de Pareto, según el cual en este caso esperaría que el 80 % de las ganancias se acumularan con el 20 % de los artistas, pero en realidad los resultados resultan ser mucho más extremos; más como el 99 % de las ganancias para el 0,1% de los artistas.

A menudo el discurso pro socialista y anticapitalista va de la mano de la crítica al 1%, el grupo de las personas más ricas del mundo. Pero vemos que en Onlyfans la situación no es muy distinta. Es hasta más acentuado. En teoría el socialismo redistribuye la riqueza. No obstante, Mía Khalifa y la élite del 0,1 % en la industria no están distribuyendo a los demás.

De hecho, si se lo mide con el índice Gini, que calcula la desigualdad, los indicadores del 2020 mostraban cómo Onlyfans era menos equitativo que Sudáfrica, en ese entonces la nación más desigual del mundo.

The distribution of OnlyFans earnings is so bad the Gini coefficient is worse than South Africa (0.83 vs 0.68). It's bascially the most unequal society on Earth!

Average OnlyFans creator makes $136 (R2,300) for an entire month of work

(Credit to @tdoggyholhol who ran analysis) pic.twitter.com/ANdL865f4w

— Don Petty Cash (@iamkoshiek) July 5, 2020