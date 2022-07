La extrema izquierda tiene grupos de activistas cada día más violentos. Destruyeron monumentos, hasta tomaron barrios y ciudades en EE.UU. Tras evacuar de policías a las zonas donde tomaron el control, reinó el caos y murieron inocentes, incluso menores de edad resultaron muertos y heridos. Aunque en los últimos dos años Joe Biden e incluso el FBI alegaron que Antifa es una idea y no una agrupación, la evidencia muestra que son una amenaza. Ahora, con la ayuda de Facebook, el FBI investiga a Antifa.

Al noroeste de EE.UU. es donde más control tienen. Han llegado al punto de «declararle la guerra» a asociaciones de patriotas. Como promotores del internacionalismo, Antifa denomina fascista a cualquier acto o actitud patriótica.

Según la Liga Antidifamación, que rastrea a extremistas, Antifa, abreviatura de antifascista, es un movimiento amorfo «que cree en una oposición activa y agresiva a los movimientos de extrema derecha».

Ante la amenaza, ahora Facebook está entregando la información de los miembros de Antifa al FBI. «Facebook ha cumplido con una solicitud de las fuerzas del orden público de información sobre sus mensajes y actividad de Facebook», informó la activista Alissa Azar, quien actualmente enfrenta cargos por disturbios y agresión.

El 18 de junio de 2021, Alissa Azar agredió violentamente a un grupo de manifestantes de derecha con un aerosol paralizante a prueba de osos en un parque de Oregon City. Aguarda su juicio el 13 de diciembre de 2022 en el condado de Clackamas.

“En este momento, no estamos seguros de cuántos correos electrónicos se han enviado o a quién se los han enviado, pero sabemos que esta investigación provino del FBI”, agregó.

Azar alentó a otros miembros de Antifa a usar canales de chat encriptados cuando se comunican con otros activistas. Y resaltó que la opción más segura serían las discusiones cara a cara.

También recordó a sus camaradas que no deben hablar con las fuerzas del orden. En paralelo, algunos miembros más radicales de plano hacen un llamado a atacar a las fuerzas del orden. Uno, con prontuario delictivo, incluso clamara por matar a una policía mujer que arremetió contra el terrorista doméstico que atentó contra la vida de su compañero.

Violent Portland #Antifa member Alexander Dial, a convicted felon on probation, is currently inciting his comrades to target @PortlandPolice Officer Cavalli-Singer. He posted a school photo of the woman. In 2019 he wrangled a hammer away from an Asian man & assaulted him with it. pic.twitter.com/NyX8ieSsiL

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) July 25, 2022