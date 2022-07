La generación de empleos disminuyó el mes pasado en Estados Unidos. No obstante, Florida marcó la diferencia. Mientras los indicadores en materia laboral arrojaron números negativos en junio en todo el país, el gobernador Ron DeSantis celebró que su estado avanzó en la dirección opuesta y no desaprovechó la oportunidad para señalar directamente al presidente Joe Biden como el responsable de la histórica inflación que vive la nación.

«A pesar de las políticas económicas fallidas de la Administración Biden, el mes pasado, la tasa de desempleo de Florida cayó a 2,8 %. La fuerza laboral de Florida aumentó 0,4 %, mientras que la fuerza laboral del país disminuyó 0,2 %. Florida continuará luchando contra la Bidenflación», señaló DeSantis en su cuenta de Twitter.

Despite the Biden Administration’s failing economic policies, last month, Florida’s unemployment rate dropped to 2.8%. Florida’s labor force increased by .4%, while the nation’s labor force declined by .2%.

Florida will continue to fight back against Bidenflation. pic.twitter.com/1yPC3kg87g

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 22, 2022