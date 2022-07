Destruyeron, saquearon y quemaron el negocio de una mujer de 63 años en medio de lo que fue el paro nacional que duró 18 días en Ecuador. Fue uno de los tantos casos de ciudadanos que pagaron por algo que no causaron. Pero la seños Martha no está sola. En Ecuador sociedad civil restituye lo que el paro destruye.

En medio de un tenso clima de división en Ecuador, hubo unidad para subsanar el daño sufrido durante el paro. Sin embargo, quienes lo remediaron no fueron los causantes, sino la sociedad civil. Hubo cooperación entre el sector público y privado para restituir la fuente de empleo.

PanAm Post entrevistó a la receptora de un kiosco nuevo. Se trata de la señora Martha Yambay Puente, quien lleva 35 años trabajando desde allí. Frente a las críticas de las personas que dicen que se debería jubilar responde:

Es una locura… Estoy apta yo para seguir trabajando. No me he jubilado, porque nunca he sido mandada de nadie. Siempre he tenido mi libertad para trabajar. Yo no he pedido favor a nadie. Con mi trabajo he vivido. De mi trabajo he tenido todo lo que tengo. Y seguiré trabajando hasta cuando Dios me dé vida. Tengo mis manos, tengo mis fuerzas, tengo mis pies para caminar y moverme por mí misma, sin pedir favor a las personas que me quieren mandar a la casa.