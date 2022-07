La Iglesia Católica, a pesar de la narrativa que han querido implementar algunos detractores, es clara en cuanto al aborto. Quien lo apoye está excomulgado. Aunque el papa Francisco ha mantenido una postura consistente al respecto, muchos han sido críticos por su permisividad con políticos abiertamente proaborto como Joe Biden y Nancy Pelosi. Sin embargo, esta semana el sumo pontífice aclaró su posición al respecto: no se puede ser católico y proaborto.

En una entrevista de Univisión, el papa, al ser cuestionado sobre la decisión de la Corte Suprema de anular la protección al aborto —vigente en Estados Unidos desde 1973— se reservó su opinión sobre la sentencia persé. Sin embargo, respecto al hecho como tal, indicó que «el aborto no es cuestión de ‘me parece o no me parece’, es un modo de actuar que tiene una connotación científica. Eso es innegociable».

Al centrarse en Estados Unidos, hubo una dosis particular de ambigüedad para referirse a Biden por parte de las entrevistadoras, algo que más tarde fue expuesto en el canal dejando de lado las sutilezas. Ocurrió cuando, al ser interrogado sobre qué pasa con «el estadista católico», aquel que se dice católico y apoya al aborto, Francisco sin caer en señalamientos personales, respondió: «Lo dejo a su conciencia. Que él hable con su obispo, con su pastor, sobre esa incoherencia”.

Pope Francis to Joe Biden: No, you can't be Catholic and pro-abortion. — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) July 13, 2022

Conferencia de Obispos en EEUU niega la comunión a políticos proaborto

Aunque el sumo pontífice es claro respecto a la inmoralidad del aborto, para un católico, no ha sido tan contundente como, por ejemplo, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

Por unanimidad, la USCCB por sus siglas en inglés, determinó que los políticos que promueven el aborto no pueden comulgar. El Partido Demócrata no tardó en reaccionar. Incluso un legislador californiano retó a los obispos a «atreverse» a negarle la comunión.

Sin embargo, los sacerdotes no se amedrentaron, al contrario. Luego de la decisión de los obispos, un cura de Nuevo México ya le negó la comunión a un legislador. Asimismo, durante la campaña presidencial del 2020 un clérigo de Carolina del Sur se la negó a Biden.

Francisco: «Es una vida humana, eso es ciencia»

El Santo Padre afirmó que hay datos científicos que demuestran que “al mes de la concepción, el ADN del feto ya está y los órganos están alineados. Hay vida humana”.

El Papa Francisco luego explicó que los bebés por nacer son seres humanos y dijo que el avance de la ciencia lo ha confirmado. «Es una vida humana, eso es ciencia. La pregunta moral es si es correcto quitar una vida humana para resolver un problema”, continuó.

Con anterioridad se ha hablado sobre la postura de Francisco respecto a si deben comulgar o no a los políticos que promueven el aborto. Días atrás, la máxima autoridad de la Iglesia Católica dijo que se abstenía de contestar. Sin embargo, estas nuevas declaraciones que tienen como objetivo al denominado «estadista católico» ofrece una posición más dura y congruente con las enseñanzas que ha proliferado Francisco en sus nueve años al frente del clero.

Aunque la semana pasada también aclaró lo siguiente: «Cuando la Iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, genera un problema político».

Francisco se ha destacado como una figura polarizante por causa la ambiguedad de sus mensajes. Sobre todo no ha sido tan contundente como sus predecesores. Una semana dice que el marxismo no se debe mezclar con el comunismo. Y en la siguiente destaca su amistad con Raúl Castro.

Pero en el caso del aborto su postura ha sido inamovible en defensa de la vida desde la concepción. No obstante, para muchos su permisividad ante políticos proaborto ha sido demasiado. Ahora que Francisco ha llamado incoherencia a la posición de un católico que apoya al aborto, ha dado un paso en la dirección de sus predecesores.