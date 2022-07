La primera dama de EE.UU., Jill Biden, equipara hispanos con tacos. Como el victimismo es comúnmente terreno de la izquierda, los hispanos de derecha no se indignaron sino que lo capitalizaron. Se desató una ola de bromas. Incluso Cassy García, una republicana que se postula para el Congreso en el distrito 28 de Texas, hispano de forma predominante, lanzó una camiseta inspirada en lo dicho por la primera dama como parte de su campaña.

«Única como un taco», dice la camiseta de García, tejana y mexicoamericana. Aparece portándola en redes sociales. Desde ahí, enfrenta a su oponente demócrata en las próximas elecciones al Congreso.

“Los demócratas ‘despiertos’ piensan que los hispanos son tacos. Desafortunadamente para ellos, somos votantes”, escribió García. “Ayúdenme a vencer al títere ‘Latinx’ de Joe Biden”, agregó en referencia a su oponente, el representante titular Henry Cuellar (D-TX).

Para ahondar la sátira, la candidata vende las camisetas en una página llamada «NoBuenoBiden.com».

Woke Democrats think Hispanics are tacos. Unfortunately for them, we're voters. Help me beat Joe Biden's "Latinx" puppet. Buy your shirt ➡️ https://t.co/gpDmOVxUj2 pic.twitter.com/8cNdYvol5B — Cassy Garcia for Congress (@CasandraLGarcia) July 12, 2022

«Despiertos» es un término que deriva del inglés «woke». Esta palabra alude a un supuesto despertar de consciencia por parte de los progresistas que incluye ambientalismo, feminismo y una supuesta lucha racial que a menudo incluye expresiones discriminadoras y hasta absurdas, como el caso de Jill Biden.

A su vez, la «x» en «latinx» es una adopción del «lenguaje inclusivo» que elimina el género masculino y femenino de las palabras. Surge desde la izquierda política y es por la mayoría de los hispanos.

Paradójicamente, mientras los progresistas llaman «apropiación cultural» al uso de la costumbre de una etnia foránea, pretenden imponerse sobre la lengua hispana alterándola.

Durante un discurso en el “Almuerzo Latinx IncluXion” en San Antonio, Texas, el lunes, la primera dama habló sobre los hispanos en un comentario por el que luego se disculparía. Jill Biden le dijo a la audiencia que la diversidad de la comunidad hispana es “tan distinta como las [bodegas] del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, esa es su fortaleza”.

García ahora destaca los comentarios recientes de la primera dama sobre los hispanos para señalar lo que ella ve como un problema más profundo dentro del Partido Demócrata.

“Jill Biden dijo la parte tranquila en voz alta ayer. Los demócratas ‘despiertos/ no nos conocen a nosotros ni a nuestra cultura. Su comprensión de los hispanos no es más profunda que un taco. Desafortunadamente para ellos, somos votantes”, dijo García.

“CNN y The New York Times me atacan porque lucho por la gente de mi comunidad. Los hispanos quieren una economía fuerte, comunidades seguras para nuestras familias y el fin del caos en la frontera, no las políticas radicales de Joe Biden y sus compañeros demócratas, como Henry Cuellar”, agregó.

Mayra Flores ya marcó el camino como la primera mujer mexicana en el Congreso de EE.UU. Ahora García busca seguir sus pasos. Ya derrotó a su oponente republicana Sandra Whitten en una segunda vuelta electoral en mayo.

Espera que su enfrentamiento con su rival demócrata, Cuellar, asuste a los demócratas. Hasta Elon Musk auguró que votaría por el Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre. Ya está pronosticado un «tsunami rojo», el color de los conservadores en EE.UU.