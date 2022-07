La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, tuvo un traspié en los medios de comunicación esta semana al equiparar a la comunidad hispana con los tacos mexicanos. Ante este hecho, que recordó ciertos tropiezos que también ha tenido su esposo, el presidente Joe Biden, hubo una serie de comentarios, pero de ello salió una beneficiaria en muchos aspectos. Se trata de la candidata republicana Cassy García, quien se postula para el Congreso en el distrito 28 de Texas.

La ola de bromas hacia Jill Biden no se hizo esperar. Tanto fue el furor que García la hizo parte de su campaña, al lanzar una camiseta inspirada en lo dicho por la primera dama. «Única como un taco», dice la prenda de la aspirante, quien nació al sur de Texas y tiene orígenes mexicanos. Aparece portándola en redes sociales. Desde ahí, enfrenta a su oponente demócrata, Henry Cuellar, quien va a optar para la reelección en las próximas votaciones al Congreso.

“Los demócratas ‘despiertos’ piensan que los hispanos son tacos. Desafortunadamente para ellos, somos votantes. Ayúdenme a vencer al títere ‘Latinx’ de Joe Biden”, escribió García en sus redes y para ahondar la sátira, vende las camisetas en una página llamada «NoBuenoBiden.com».

Woke Democrats think Hispanics are tacos. Unfortunately for them, we're voters.

Help me beat Joe Biden's "Latinx" puppet.

Buy your shirt ➡️ https://t.co/gpDmOVxUj2 pic.twitter.com/8cNdYvol5B

— Cassy Garcia for Congress (@CasandraLGarcia) July 12, 2022