En Estados Unidos el aborto ya no se puede imponer a nivel federal. Los estados recuperaron su autonomía, gracias a la Suprema Corte que derogó el fallo Roe vs. Wade. Ohio fue uno de los primeros estados que defendió la vida de los no nacidos y por ello sirvió como ejemplo de la propaganda del Partido Demócrata. Joe Biden mencionó que una niña violada tuvo que escapar de Ohio a Indiana para poderse practicar un aborto. Pero el fiscal general de Ohio desmiente al presidente.

Según la ley de Ohio, cualquier caso de este tipo debe informarse a la policía y le correspondería a la Oficina del Fiscal General recabar las pruebas de ADN. Pero el fiscal Dave Yost asegura que su personal no pudo encontrar un solo informe policial ni un caso de laboratorio al respecto.

“Tenemos contacto regular con los fiscales, la policía local y los alguaciles”, dijo Yost. “[No hay] ni un susurro en ninguna parte”, aseguró el fiscal, quien destacó además que un caso tan horrible no escaparía a la atención de su oficina.

“Mi oficina dirige el laboratorio estatal de criminalística”, dijo. “Cualquier caso como este, vas a tener un kit para temas de violación, vas a tener evidencia biológica y estarías buscando ADN. No hay ninguna solicitud de análisis de caso que se parezca a esto”.

El portal The Daily Wire se comunicó con la oficina del fiscal general, donde le informaron que «debe ser solicitada por una agencia de aplicación de la ley o un fiscal del condado para investigar un posible delito». Agregaron que «no se le había pedido que ayudara en ningún caso relacionado con estas denuncias”. De manera que el fiscal general de Ohio desmiente lo que dijo el presidente Joe Biden.

La ley de Indiana (donde presuntamente viajó la menor) también requiere que profesionales médicos como la obstetra que acusa haber recibido a la niña informen tales casos. Pero la especialista Caitlan Bernard, la única fuente citada, dijo que había sido alertada del caso de la menor embarazada. Según ella, fue informada por un «médico de abuso infantil» y ninguno de los dos presentó una denuncia.

Para promover el aborto, es común que sus defensores usen los casos más polémicos ante la opinión pública. Una niña de 10 años, violada, fue el ejemplo del que Joe Biden se valió para justificar una orden ejecutiva que pretende pasar por encima de la decisión de la Corte Suprema.

«Esto no es un horror imaginario. Ya está sucediendo. Apenas la semana pasada, se informó que una niña de 10 años fue víctima de violación, 10 años, y se vio obligada a viajar fuera del estado a Indiana para intentar interrumpir el embarazo y tal vez salvar su vida», dijo Biden en su discurso pro aborto.

No obstante, no existe evidencia contundente que respalde este relato. Hasta el momento solo hay una fuente escrita, ninguna policial ni médica.

Incluso el Washington Post, medio que desde que fue comprado por Jeff Bezos ha tomado un giro más progresista, destacó el hecho de que solo hay una fuente detrás de esta versión.

…The Washington Post recently reported that it could not confirm the story attributed to Dr. Caitlan Barnard who has refused to speak with the media seeking to confirm the story, including the Post. https://t.co/Z0UZRfku5x

— Jonathan Turley (@JonathanTurley) July 11, 2022