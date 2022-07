Hunter Biden, quien es hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continuamente compromete a su padre con escándalos que si bien son de vieja data, opacan su imagen frente a la ciudadanía tanto dentro como fuera del país. En esta ocasión, un video que empezó a circular este lunes, en el que se le observa en contacto con presuntas drogas, ha puesto nuevamente su nombre y su proceder en el centro de la opinión pública.

De acuerdo con información esclarecida por The Washington Examiner, la cuenta de iCloud de Hunter Biden fue hackeada durante el fin de semana por usuarios de la comunidad en línea 4Chan. Ellos han propagado de manera paulatina videos del hijo del mandatario demócrata consumiendo estupefacientes y también en compañía de supuestas trabajadoras sexuales.

En el último clip audiovisual que se filtró, aparece Hunter Biden pesando una bolsa de presunto crack y se le escucha mencionar a una mujer que está con él en la habitación que tiene 20,7 gramos de esta sustancia. Más tarde, al alejarse un poco la cámara, se nota el vestuario desordenado por todo el lugar.

Este video, cuya fecha no ha sido precisada por el usuario de 4chan que lo propagó en las redes, engrosa la lista de clips que evidencian el comportamiento errático de Hunter Biden. Previamente, el diario The Sun publicó otro material audiovisual en el que aparece fumando lo que se percibe como una pipa de crack con una presunta prostituta, mientras le llama «Big daddy».

De acuerdo con el medio británico, el video fue filmado en 2018, en una propiedad de alquiler cuando Hunter, de 52 años, estaba recibiendo tratamiento para tratar de recuperar la sobriedad en Newburyport, Massachusetts.

Apenas nueve días antes de la filmación del video comprometedor, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le habría enviado a su hijo 75000 dólares. El fin del dinero presuntamente era para ayudar a pagar el tratamiento de Hunter.

Aunque la noticia es escandalosa, el periodista Glenn Greenwald, de tendencia progresista, señala que lo grave no es lo que Hunter Biden consuma drogas y prostitución sino lo siguiente: «Los materiales de la computadora portátil de Hunter Biden sobre la búsqueda de negocios de él y su padre en China, Ucrania y otros lugares son muy relevantes: es por eso que las mentiras de la CIA antes de las elecciones y la censura de Big Tech fueron tan graves».

Materials from Hunter Biden's laptop about his and his father's pursuit of business deals in China, Ukraine and elsewhere are highly relevant: that's why pre-election CIA lies and Big Tech censorship were so grave.

Materials about his drug use and sex life, absent more, are not.

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 11, 2022