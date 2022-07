Los vínculos entre el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con la mayor red de crimen organizado de Brasil llegan hasta el polémico tríplex de su propiedad que lo llevó a la cárcel. Una vez que salió a la luz que el Partido de los Trabajadores (PT) habría lavado dinero a favor de la PCC (Primeiro Comando da Capital), han aparecido otros nexos que convergen en el mismo punto: el edificio Solaris que se le atribuía al exmandatario izquierdista que hoy aspira nuevamente a la Presidencia.

La conexión se establece por medio de dos nombres: Felipe Ramos Morais y João Vaccari Neto. El primero era el piloto de confianza del PCC, preso desde 2018. Y el segundo era tesorero del PT y esposo de Giselda Rose de Lima, dueña del apartamento donde vivía Morais, según el Ministerio Público Federal (MPF). Pero la mayor casualidad –si se le puede llamar así– es que este inmueble está ubicado en la famosa torre Solaris, en Guarujá, el mismo edificio donde se encuentra el apartamento tríplex que presuntamente pertenece a Lula da Silva. «¿Coincidencia?», se preguntan medios locales no alineados con la izquierda como Hora Brasilia. La prensa tradicional ha optado por guardar silencio.

Para entrar en contexto es preciso recordar que Felipe Ramos Morais es acusado de haber participado en 2018 en los asesinatos de los líderes del PCC Rogério Jeremias de Simone, conocido como ‘Gegê do Mangue’, y Fabiano Alves de Souza, alias ‘Paca’. Las autoridades manejaban la hipótesis de ajusticiamiento o ajuste de cuentas dentro del propio PCC, pues Morais los habría trasladado en el helicóptero que piloteaba al lugar donde fueron asesinados, en la región de Aquiraz. Pero el año pasado fue puesto en libertad tras haber logrado un presunto acuerdo de colaboración con la Policía Federal y el Ministerio Público.

Con apenas 30 años –para ese momento–, el piloto a cargo del «vuelo de la muerte», Felipe Ramos Morais ya poseía un patrimonio de 3,7 millones de dólares. Incluía siete helicópteros, cuatro lanchas, cuatro camionetas, dos automóviles y cinco empresas.

