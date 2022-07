En vista que la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que el aborto no es un derecho constitucional y por ende derogó su acceso a nivel federal, las principales corporaciones tecnológicas han tomado acciones en contra. Entre ellas, Google. La corporación de origen estadounidense anunció este viernes que comenzará a eliminar el historial de ubicación del usuario cada vez que alguien visite una clínica de abortos.

«Si nuestros sistemas identifican que alguien ha visitado uno de estos lugares, eliminaremos estas entradas del historial de ubicaciones poco después de la visita», escribió Jen Fitzpatrick, ejecutiva senior de Google, en una publicación de blog.

Según el Washington Post, Google pretende evitar que esta información pueda ser utilizada por las fuerzas del orden, pues una vez que el aborto se vuelva ilegal en los estados que así lo determinen por voluntad popular, participar de uno puede ser delito.

En su defensa, Google alega que responde a la solicitud de sus usuarios. La corporación sostiene que valora la privacidad de las personas y, a menudo, se ha opuesto a las «demandas demasiado amplias de las fuerzas del orden público», agregó Fitzpatrick en la publicación que cita el diario estadounidense.

The search platform said it will delete location history entries for visiting counseling centers, fertility centers, addiction treatment facilities, weight loss clinics as well as abortion clinics. https://t.co/6jEGlIv8ti

— Axios (@axios) July 2, 2022