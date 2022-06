El periodista con una de las mayores audiencias en Estados Unidos, Tucker Carlson, está en Brasil, el último bastión de la derecha en Sudamérica. Desde allí instó al presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, a cambiar varios aspectos de su política internacional que se ha percibido como endeble, luego de la retirada desastrosa de Afganistán, a la par del robustecimiento de la izquierda en la región.

En el marco de su visita a la nación, Carlson ha hecho una serie de llamados de atención sobre temas que el demócrata ha dejado relegados desde su llegada al poder en enero de 2021. En primer lugar, lo insta a hacer contrapeso a la influencia que tiene China en la región, la cual se ha acrecentado de manera exponencial. Allí radica la necesidad de estrechar lazos con Brasil, antes de perder a uno de los pocos aliados de Estados Unidos.

Asimismo, pidió atención sobre las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre de este año en este país. El alerta que da el periodista conservador tiene asidero, debido a que tras las recientes victorias de la izquierda en la región, Brasil es el último país simpatizante de los estadounidenses en Suramérica.

«América Latina se está desmoronando, al menos desde la perspectiva de un estadounidense (…) Chile está en rápido declive y es antiestadounidense. Eso deja a Brasil como la única economía pro estadounidense en este hemisferio. Brasil tiene la novena economía más grande del mundo y tiene una de las reservas naturales más valiosas del planeta. Entonces, si te preocupa el futuro de Estados Unidos, debes preocuparte profundamente por el futuro de Brasil”, comentó Carlson en declaraciones recogidas por la Revista Oeste.

Las declaraciones de Carlson llegan en pleno año electoral, cuando Brasil tiene dos candidatos principales que son de polos opuestos. Por un lado está Bolsonaro marcado por una gestión que ha impulsado a la economía del país a niveles prepandémicos. En la esquina del frente está Luiz Inácio Lula Da Silva, quien fue la cabeza del Foro del Sao Paulo y la reorganización del socialismo regional.

Bolsonaro ha enfrentado la agenda del globalismo sin tapujos. Sobre todo respecto a la denominada «tiranía sanitaria». Proyevó el acceso a la vacuna para quien la elige y también la libertad de aplicársela o no a quienes no la quieren.

En la misma línea a favor de la libertad, Brasil fue el primer país del continente que superó los niveles prepandémicos en cuanto al PBI, pues al permitir la libertad de trabajar, Brasil rompió récords históricos. Desplazó a Argentina como mayor exportador de carne y tuvo la mejor balanza comercial de la historia. Esto significa que sus exportaciones superaron sus importaciones. De manera que logró no solo abastecer a sus ciudadanos, sino que incluso se proyectó al mundo.

Frente a la marea socialista que atraviesa la región a nivel electoral, con la última victoria de la izquierda que vino de la mano del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, sumado a la aplastante violencia que sufre Ecuador, de la mano de los intentos de destituir al presidente Guillermo Lasso, cada vez más queda en evidencia la importancia de Brasil como freno a la izquierda, cada vez más extrema, en Suramérica.

Para reafirmar la importancia de Brasil para la estabilidad del continente americano, Tucker Carlson entrevistó a Filipe Martins, asesor para asuntos internacionales de la presidencia de Bolsonaro, quien aprovechó la oportunidad para exponer en el programa de Fox News una serie de datos de corrupción en los años que el Partido de los Trabajadores estuvo en el poder y cómo el regreso de dicha facción al poder sería un peligro.

«Si el grito de la izquierda ya se les fue de las manos con la sola presencia de Tucker Carlson en Brasil, imagínense cuando se enteren que está grabando reportajes sobre los escándalos de corrupción que involucran al PT; en el Foro SP; sobre la persecución de los partidarios del presidente; etc.», escribió Martins en sus redes.

No es un dato menor que bajo el mando del PT Brasil fue financista de los regímenes de Cuba y Venezuela, a expensas del contribuyente brasileño.

Se o choro da esquerda já saiu do controle com a mera presença do Tucker Carlson no Brasil, imagina só quando descobrirem que ele está gravando reportagens sobre os escândalos de corrupção envolvendo o PT; sobre o Foro de SP; sobre a perseguição aos apoiadores do Presidente; etc. pic.twitter.com/X5soC8fJPW

— Filipe G. Martins (@filgmartin) June 28, 2022