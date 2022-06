Por primera vez, Elon Musk votó republicano. El emprendedor convertido en el hombre más rico del mundo se muestra cada vez más distanciado de la izquierda progresista. Ha denunciado la cultura de la cancelación, la censura y las políticas de confinamiento. Por eso predijo que habría una «ola roja masiva en 2022», dado que los republicanos (representados por el color rojo) ofrecen libertad.

Como muchos emprendedores, Elon Musk se mudó de California a Texas, ya que los impuestos son insostenibles y las medidas en torno al coronavirus muy estrictas. Además, el estado con las políticas más izquierdistas, también es el que más indigencia sufre. De manera que no es un lugar para prosperar.

La nueva Silicon Valley, hogar de las principales empresas tecnológicas, está ahora en Texas. Fue ahí donde Elon Musk votó por la primera mexicana (nacida en México) que estará como congresista en Estados Unidos. Se Trata de Mayra Flores, quien derrotó el martes al principal candidato demócrata por un escaño abierto en el Congreso en una región históricamente «azul» del sur de Texas.

Flores obtuvo alrededor del 51% de los votos para superar a Dan Sánchez, quien recibió el 43% de los mismos. con todos los distritos electorales informados.

«Voté por Mayra Flores, la primera vez que voté por los republicanos. Ola roja masiva en 2022», tuiteó Musk.

I voted for Mayra Flores – first time I ever voted Republican.

Massive red wave in 2022.

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022