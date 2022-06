Por décadas Fox se ha destacado como un canal conservador. Sin embargo ocurrió algo diferente este año, justo en el mes del orgullo LGBT, cuando todas las corporaciones se visten de los colores del arco iris. En esta oportunidad, dicha cadena de noticias no fue la excepción. Se sumó a la tendencia y ahora, al parecer, da una imagen que puede ir en sintonía con la promoción de las infancias trans.

Se trata de la serie especial de Fox News llamada «America Together: LGBTQ+ Pride Month». En el espacio audiovisual el corresponsal Bryan Llenas presentó a una familia del sur de California que decidió ayudar a que su hija fuera un niño transgénero llamado Ryland, que ahora tiene 14 años.

Los padres de Ryland, Jeff y Hillary Whittington, animaron a su hija biológica a identificarse como varón desde los 5 años, con una transición informal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el canal de noticias News Max, la historia pro-transgénero en Ryland no es nueva para el otrora canal conservador. El medio estadounidense indicó que «Fox News que ha estado experimentando una especie de transición a medida que se aleja de su base más tradicional de espectadores. De hecho en marzo, Fox anunció que había contratado a Caitlyn Jenner como principal colaboradora política de la cadena».

Audiencia rechaza iniciativas de Fox News

Varios referentes que incluso agradecen el espacio brindado por el canal de televisión, han reprochado los contenidos actuales. Entre ellos el autor Matt Walsh, creador del documental What Is a Woman? (Qué es una mujer).

Y es que la ideología de género ha llegado a tal punto que la mujer ha dejado de ser una realidad biológica y ha pasado a ser una construcción ideológica, donde basta creerse mujer para serlo. Es por ello que Walsh lamenta lo que se ha detectado en la programación de Fox News:

He aparecido en Fox News muchas veces. Aprecio la plataforma que me han dado. Si lo que voy a decir arruina esa relación, que así sea. Tenemos que denunciar a esta locura malvada dondequiera que la veamos. Especialmente de nuestro lado. Hoy, Fox emitió un segmento largo para el Mes del Orgullo celebrando a un «niño trans» que «salió del armario como un niño» a la edad de cinco años. El reportaje no se limitaba a informar sobre la controversia en torno a la transición infantil. Directamente promueve la práctica. El reportero dice que el niño anunció un nuevo género cuando tenía menos de 3 años. ¿Fox quiere que creamos que los BEBÉS pueden elegir su género? Esta es la forma más extrema, radical y peligrosa de ideología de género. Y está siendo promocionado en Fox News.

Today Fox ran a long segment for Pride Month celebrating a “trans kid” who “came out as a boy” at the age of five. The piece did not simply report on the controversy surrounding child transitioning. It outright promotes the practice. — Best selling LGBT children's author Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 10, 2022

Personas trans cuestionan la transición de menores

Walsh continúa reprochando que esta adolescente, de ahora 14 años, quedará con el cuerpo modificado para siempre. Nació niña y lleva años masculinizándose, lo cual también podría conducir a su esterilidad.

Como explica Nael Condell —persona trans que se amputó los senos y extirpó el útero como parte de su transición y masculinización— los tratamientos hormonales también afectan el hígado y el corazón. Además, que la testosterona causa una calvicie temprana, sin contar con los problemas emocionales, psicológicos e incluso psiquiátricos que pueden causar; considerando la estrecha relación entre las hormonas y las emociones.

«La solución nunca va a estar en cambiar el nombre, la ropa, corte de pelo o apariencia física… Ojala algún día se le dé la importancia que nunca se le debió haber quitado a la terapia psicológica real, al acompañamiento y al amor familiar», detalla.

Otra voz importante es Blaire White, persona trans que nació hombre y se operó los senos para parecer mujer y logró dicho semblante. No obstante, no se amputó el pene, ni se removió los testículos. Señala que se abstuvo por el elevado índice de suicidios dentro de la comunidad trans. Al ser los testículos productores de hormonas su remoción afecta las emociones y la activista no se quiso arriesgar. Dados los riesgos que implica la transición se opone a campañas como las de Fox que promueven «infancias trans».

Varios usuarios de redes sociales instaron a Fox a dar voz a las personas LGBT que protegen a los menores, en lugar de promover una práctica que altera sus cuerpos. Una de esas voces es Kitty Demure, un «drag queen», hombre que se viste de mujer al estilo cabaret.

Demure ha sido muy consistente en hablar sobre limitar estas prácticas a adultos, pues asegura que la sexualización de menores afecta su infancia y no tienen la madurez necesaria. Se refirió sobre todo a exponer a los niños a una práctica que se da en cabarets, donde hay un elevado contenido sexual.

PUBLICIDAD

Por el mes del orgullo gay hay una tendencia en la que los drag queen les leen cuentos a menores y a menudo incluye bailes eróticos, donde les ponen hasta billetes en la ropa interior.

Kitty fue «cancelado», sus redes sociales bajadas, por los supuestos promotores de la inclusión, pues Kitty hizo un llamado a que la comunidad trans, sobre todo drag, mantenga a los menores fuera de eventos con desnudez y conductas sexuales. Incluso convocó a Ru Paul, que ahora hasta tiene una muñeca Barbie, a hacerlo. Pero no tuvo apoyo. Fue silenciado.

Kitty Demure, a drag queen that the Left canceled for saying the truth: Children shouldn’t be present at a drag show because of the sexual nature, the rampant drug use, and nudity https://t.co/UbJZvvhrCY — MAGA Gay Biker DAD (@AnotherHomoCon) June 7, 2022

Y es que la cuestión LGBT, sobre todo trans, se ha vuelto incuestionable. Cuando J.K. Rowling, autora de Harry Potter, dijo que las personas que menstrúan se llaman mujeres, fue perseguida a tal punto que tuvo que empezar a firmar sus libros con otro nombre, de un hombre.

Uno de los tantos logros que se adjudica el feminismo es haberle dado visibilidad a las mujeres. Siglos atrás, en la era victoriana, Mary Ann Evans escribía bajo el nombre de George Elliot. Ahora, por causa del transfeminismo en Inglaterra hay mujeres que han vuelto a publicar con nombre de varón.

Dada la persecución ideológica que existe pocos se atreven a denunciarlo. Ahora hasta un canal históricamente conservador como Fox promueve la infancia trans.