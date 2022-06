El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, viajó a Estados Unidos para hacerse presente en la Cumbre de las Américas que se realizó en California. Posteriormente, se dirigió este sábado a Orlando, en Florida, y desde allí inauguró un viceconsulado. Como es usual en Brasil, una caravana de motocicletas apoyó al mandatario. Sin embargo, en esta oportunidad vino consigo al evento una multitud de migrantes quienes respaldaron y saludaron al jefe de Estado.

A pocos meses de las elecciones presidenciales, en las que Bolsonaro pretende ganar la reelección, una multitud de brasileños en Estados Unidos le demostró su apoyo. Estas multitudinarias muestras de afecto también ofrecen una lectura para quienes miran con atención cómo reacciona la ciudadanía ante el dirigente, de cara a los comicios de octubre.

Pese a que figuras de la élite de Hollywood como Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo intentaron desprestigiar a Bolsonaro, ha demostrado tener apoyo popular. Las calles desmontan las acusaciones de ser anti-democrático. Como líder, no se limitó a saludar a sus simpatizantes, se subió a una moto y dirigió la caravana. Patrullaron las calles de Orlando con un mensaje de unidad.

“Amamos nuestra patria y tenemos un profundo respeto por Estados Unidos, un país acogedor de oportunidades. Cada vez más queremos interactuar para lo mejor de nuestra gente. [Fue] un paso notable por Estados Unidos con un acercamiento con el actual presidente, que estoy seguro que traerá buenos resultados para todos nosotros”, dijo ante la multitud de seguidores.

Los simpatizantes vistieron las calles de los colores de la bandera de Brasil: azul, verde y amarillo. Son los mismos que eligió el mandatario durante su primera campaña presidencial, como señal de patriotismo. Ahora esos colores estuvieron presentes en el encuentro del mandatario con sus connacionales en tierras estadounidenses, donde habitan alrededor de 1 millón de brasileños, de los cuales 475.000 están en Florida. De manera que sumarían votos considerables a su favor.

Este discurso que tenido el actual presidente de Brasil marca un contraste con su rival principal, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lideró el Foro de Sao Paulo en su momento. Asimismo, supera el relato anti-americano exaltado por la izquierda más radical instaurado en el país.

Tras la caída de la Unión Soviética, Brasil se volvió el centro de operaciones de la izquierda y financista de Cuba, luego de Venezuela. Con la llegada de Bolsonaro al poder esa complicidad financiada con el dinero de los contribuyentes se acabó.

