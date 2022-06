Durante su visita oficial a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas, lo primero que hizo Jair Bolsonaro fue enfrentar al Hollywood progre. El presidente de Brasil puso en su lugar al actor Mark Ruffalo, quien intentó «advertir» a Joe Biden de su supuesto irrespeto a la democracia por recibir al mandatario del gigante sudamericano.

Bolsonaro le contestó inmediatamente y de forma sarcástica al actor que representó a Hulk en la saga de los Vengadores y se representó a sí mismo como el Capitán América que lucha contra el villano Thanos que pretende controlar la población al diezmarla. Incluso satirizó su nombre:

– Querido Mark Ruffles, ¡tranquilízate! Estoy seguro de que nunca has leído la Constitución brasileña, pero puedo asegurarte que no se parece en nada a los complicados guiones de Hulk que tienes que memorizar: «AHGFRR». Léela y descubrirás que no solo la respeto, sino que protejo el Estado de derecho de Brasil. – Los registros muestran que mi gobierno siempre ha estado del lado de la democracia y la Constitución. Es la izquierda brasileña (tus amos) la que quiere controlar la prensa, frenar la libertad de expresión, censurar internet y apoyar económicamente a dictaduras como Cuba y Venezuela, no yo. – Permítanme simplificarlo: si el Capitán América fue elegido por +55 millones de personas y Thanos, que es extranjero y no sabe nada sobre los EE. UU., intenta interferir en el territorio estadounidense o el proceso electoral, es Thanos y no el Capitán el que está irrespetando la democracia. – Por cierto, el Hulk original era mucho más genial. No necesitaba una computadora para verse fuerte y en realidad entendía algo sobre la naturaleza.

– The records show my government has always been on the side of democracy and the Constitution. It's the Brazilian left (your masters) who wants to control the press, curb freedom of speech, censor the internet and financially support dictatorships like Cuba and Venezula, not me. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 10, 2022

PUBLICIDAD

La mayor devastación amazónica ocurrió con Lula

La mención a la naturaleza es crucial en cuanto ha habido una campaña internacional de desprestigio contra Bolsonaro. Lo acusan de destruir la Amazonía, cuando la realidad es que bajo su gestión es cuando menos incendios se han registrado. En cambio durante el gobierno de su rival, Luiz Inácio Lula Da Silva, el país rompió récords históricos en devastación.

Pero los medios masivos, de la mano de un Hollywood progre, no solo no cuestionan al exmandatario izquierdista, sino que además la revista Time lo puso en su portada, a propósito de una complaciente entrevista, mientras que este medio le negó ese espacio al presidente Jair Bolsonaro a pesar de haber ganado el voto popular por amplía mayoría para ser la persona del año 2021, ignorando la voluntad de los lectores que fueron consultados para finalmente no ser tomada en cuenta su opinión.

Además, a nivel político, la que fue ministra de Medioambiente de Lula, Marina Silva, fue condecorada por la ONU como «campeona de la Tierra» en 2007, el mismo año en que Brasil llegó al punto más alto en incendios forestales.

Basta con ver los gráficos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) para contrastar la situación durante ambos gobiernos. Adicionalmente, Bolsonaro selló una alianza con Elon Musk el mes pasado para mejorar el monitoreo de la Amazonía con satélites de su compañía Starlink y para expandir el acceso de los pueblos amazónicos a las comunicaciones.

September is peak fire season in Brazil, but this year, fires in the Amazon region have dropped almost 20% when compared to the same period last year. Since 1998, September registers an average of over 33k fires. In 2019, the Amazon had less than 20k fires. Source: @inpe_mct pic.twitter.com/C6umoEs3hG — Itamaraty Brazil 🇧🇷 (@Itamaraty_EN) October 2, 2019

Sin embargo, los activistas ambientalistas como Mark Ruffalo imponen el relato sobre el dato. También su colega Leonardo DiCaprio intentó desprestigiar a Bolsonaro. Pero lo que hizo fue usar imágenes de deforestaciones ocurridas durante el periodo de Lula. Bolsonaro no desaprovechó la oportunidad para precisarlo.

Lula amenaza con controlar la prensa

El actor de Hollywood también pasa por alto las libertades fundamentales que estarían en riesgo si la izquierda vuelve al poder en Brasil. Lula da Silva ha dicho públicamente al menos 9 veces que en caso de ganar la presidencia regularía los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Por ello, Bolsonaro recalca que es la izquierda brasileña funcional a las dictaduras de Cuba y Venezuela la que pone en riesgo la libertad de prensa, no él.

Thanos es la agenda globalista que enfrenta Bolsonaro

De hecho, es el socialismo internacionalista en forma de globalismo lo que Bolsonaro enfrenta. Pues al igual que el villano Thanos, propone el control de la población como solución. Y Bolsonaro, de la mano del entonces presidente estadounidense Donald Trump, lideró la creación del Consenso de Ginebra en defensa de la vida desde la concepción. Lo hicieron junto al bloque africano como un freno a la agenda abortista de la ONU que va dirigida en su mayoría a los países más pobres.

Finalmente, Bolsonaro usa la alegoría de Thanos como referente del globalismo que viola la soberanía de las naciones. En cambio Bolsonaro adopta el escudo del Capitán América como símbolo de patriotismo. Y lo ha puesto en práctica al enfrentar al Hollywood progre funcional al globalismo.