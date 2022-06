El joven estadounidense que defendió su vida ante el ataque de activistas de extrema izquierda busca indemnización por medio de un equipo de abogados. Kyle Rittenhouse enfrentará a los gigantes de las redes sociales y los medios masivos por haberlo difamado.

Durante una reciente entrevista con Tucker Carlson, Kyle dijo lo siguiente:

Vamos a hacer que los medios paguen por lo que me hicieron. Me dificultaron vivir una vida normal. No puedo salir en público ni ante el público, tampoco ir a la tienda. Es difícil para mí ir a cualquier lugar sin seguridad. Hacer cosas básicas como llevar a mi perro al parque. Hicieron realmente difícil ser normal y afectaron futuras oportunidades laborales para mí. No creo que alguna vez pueda trabajar o conseguir un trabajo porque tengo miedo de que un empleador no me contrate.

Y la probabilidad de que Kyle gane el caso es alta. Pues recientemente se incorporó al equipo legal de Rittenhouse el abogado Todd McMurtry, quien hace dos años logró pactar un acuerdo con CNN a favor de un adolescente difamado. El alumno de colegio católico Covington High School, Nicholas Sandmann, fue injuriado por los medios masivos por portar una gorra a favor del expresidente Donald Trump en una marcha provida en Washington, D.C.

Lo único que el joven hizo fue sonreír ante una turba de adultos que lo acosaba. Pero los medios masivos lograron convertir su sonrisa en el nuevo «símbolo de odio». La persecución que sufrió Sandmann fue a nivel nacional. Su abogado logró que cesara.

SCOOP: @N1ckSandmann's lawyer is joining @ThisIsKyleR's legal team as he explores potential defamation cases with Mark Zuckerberg at the top of his list. https://t.co/quiHvsrci5

— Will Ricciardella (@WillRicci) June 2, 2022