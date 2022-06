La vida de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos está bajo constante amenaza. Desde que se filtró un documento que muestra cómo la mayoría está de acuerdo con revocar el aborto legal, los conservadores viven acechados. Este miércoles fue arrestado un hombre armado por presuntamente querer matar al juez Brett Kavanaugh.

Nicholas John Roske, de 26 años, ha sido acusado de cargos federales de «intento de asesinato a un juez de la Corte Suprema«, según informó la oficina del fiscal federal en Maryland. El sospechoso se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.

Según el informe policial, Roske estaba armado con al menos una pistola Glock y herramientas de robo y había amenazado con matar al juez por su postura provida.

Detalla que estaba molesto por la posible anulación de la decisión de la Corte Suprema Roe vs. Wade de 1973, que permitió el aborto a nivel federal. En caso de revocarse, sería decisión de cada estado permitir o no el aborto.

Esto no iría en contra de la posición de Roske, natural de California, estado de mayoría progresista. Sin embargo, la politización del caso ha logrado imponer un discurso en los medios: «La Suprema Corte le negará derechos a las mujeres».

La detención fue inmediata, en vista de que el propio joven de 26 años llamó al 911 diciendo que tenía «pensamientos suicidas» y planeaba matar a Kavanaugh. Permaneció en línea hasta que fue arrestado cerca de la casa del juez que fue designado durante la presidencia de Donald Trump.

Por medio de la confesión de Roske, un agente del FBI presentó su declaración jurada «en apoyo de una denuncia penal que acusa a Nicholas John Roske de intento de asesinato a un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos».

BREAKING: @DCexaminer can confirm the suspect arrested near Justice Kavanaugh’s home is Nicholas John Roske, who the FBI says had a gun, was upset about the SCOTUS leak overturning Roe & the Uvalde shooting, and had come to kill Kavanaugh & then himself.https://t.co/yqsficB7Nx pic.twitter.com/upwKbxNyCJ

— Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) June 8, 2022