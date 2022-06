Una mujer noruega podría enfrentar hasta tres años de prisión por decir que las personas transgéneros no son mujeres, en particular a un hombre que alega ser madre y lesbiana.

Se trata de Christina Ellingsen, representante de la organización Declaración Internacional de Mujeres (WDI por sus siglas en inglés). Le enfrentó en Twitter a Christine Marie Jentoft, representante del grupo activista trans Foreningen FRI.

“Estoy bajo investigación policial por hacer campaña por los derechos de las mujeres, porque para ciertos grupos, el hecho de que las mujeres y las niñas sean mujeres y que los hombres no puedan ser mujeres, niñas, madres o lesbianas, se considera odioso”, reclama Ellingsen.

“Las mujeres no están protegidas contra el discurso de odio en Noruega, pero los hombres que afirman ser lesbianas y mujeres están protegidos tanto por su identidad de género como por su orientación sexual. La decisión del abogado de la policía de abrir esta investigación contra una activista por los derechos de las mujeres es muy preocupante”, advirtió.

Estas declaraciones las dio Ellingsen para la revista Reduxx que anuncia ser «una plataforma feminista dedicada a brindar noticias, opiniones e investigaciones honestas sobre los temas que los principales medios de comunicación no ofrecen. A favor de la mujer y en contra de los depredadores, sin pedir disculpas por ello».

