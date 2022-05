Como todo mito y leyenda, hay una base en la realidad y una exageración para la imposición de un relato. Pasaron dos años desde la muerte de George Floyd que sacudió a EE. UU. y el mundo y desató una ola de protestas que se tornaron violentas y pasaron por encima de todas las medidas sanitarias que en el momento fueron impuestos sobre los demás.

El funeral de George Floyd fue una cachetada para aquellos que no solo no pudieron despedir a sus muertos en persona sino que tampoco tuvieron la opción de enterrarlos (muchos fueron arbitrariamente cremados) y hubo ancianos que murieron en soledad y se despidieron de sus familias por medio de dispositivos electrónicos

En cambio George Floyd, en medio de la pandemia, tuvo un entierro con honores, como un héroe, sin distanciamiento social y con público, además de su círculo privado.

Incluso la BBC publicó un nota emotiva explicando cómo lidiar con la pérdida de un ser querido sin poder despedirse por causa de las medidas sanitarias. No obstante, luego sacó un artículos sobre el entierro público de George Floyd.

De acuerdo con National Review, este caso fue otro ejemplo de cómo las reglas se aplican de acuerdo con una agenda política e ideológica, y cuando no son útiles a estos objetivos se cambian o se eliminan.

Esto se puede observar en cuanto la muerte de George Floyd ocurrió no solo en medio de la pandemia sino también en pleno año electoral, pero el peligro de contagio en medio de las aglomeraciones tanto en el sepelio como en las protestas pasó a segundo plano. En ambos casos se olvidó el distanciamiento social y se observó a muchas personas sin tapabocas.

Pero la prensa pogre se enfocó en cuestionar los actos de campaña para la reelección del entonces presidente Donald Trump y nada dijo sobre el peligro de contagio en el funeral de Floyd o las manifestaciones por su muerte.

Otro mito giró en torno al supuesto carácter pacífico de las protestas por la muerte de George Floyd, que incluían el reclamo de desfinanciar a la policía en Estados Unidos.

Muchas sí lo fueron, pero no todas. En teoría, las protestas eran a favor de la comunidad negra. En la práctica, esta comunidad fue una de las más perjudicadas.

«¿De quién son las empresas que están siendo destruidas? Empresas de propiedad de minorías y negras», reclamó Marie Fischer, directora de Project 21, una iniciativa que da voz a jóvenes negros conservadores.

Fueron destruidos barrios y ciudades. Los primeros muertos en la comunidad fueron policías negros como Patrick Downing, en Oakland, California; y el policía retirado de 77 años, David Dorn, en St. Louis, Missouri. Este último acudió al llamado de un amigo cuyo negocio fue saqueado.

Dorn intentó dialogar con los saqueadores para que tomaran consciencia del daño que causaban a su comunidad. Lo que recibió a cambio fue plomo. Su asesino grabó tanto el robo como el asesinato en vivo y lo subió a redes sociales, de manera que pudo ser capturado con evidencia.

Al respecto, Nestride Yumga, una mujer nacida en África, les gritó a los activistas de Black Lives Matter: «Ustedes son los verdaderos racistas». Pues se alimentan de la división racial y terminan perjudicando a la población negra que dicen defender.

No solo «afroamericanos» (negros nacidos en EE.UU.) sino también inmigrantes africanos sufrieron saqueos, vandalismo y ataques violentos en sus negocios y contra sus vidas.

Dos años después surgió un nuevo mito. The Washington Post, el tradicional medio estadounidense comprado por Jeff Bezos, publicó que George Floyd había sido asesinado a balazos por parte de la policía.

In trying to solicit reader submissions about police racism, the Washington Post falsely claimed George Floyd was "shot and killed in police custody."

He died of cardiopulmonary arrest & his blood was found to have 11ng/mL of fentanyl. https://t.co/ckJaaEZ04B

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) May 24, 2022