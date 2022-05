En total contravención a la ley nacional e internacional, cárteles mexicanos del narcotráfico han realizado más de 9000 vuelos de drones en el espacio aéreo de Estados Unidos en el último año para vigilar las operaciones de seguridad y aplicación de la ley estadounidenses en la región fronteriza del sur.

Así le informó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a Judicial Watch en abril y dicha organización ha difundido detalles a mediados de mayo. Cabe destacar que Judicial Watch se dedica a investigar irregularidades por parte de funcionarios públicos.

Los drones no solo habrían invadido espacio aéreo soberano sino que también habrían espiado organismos federales, estatales, del condado y de la ciudad cerca de la frontera con México, incluida la Patrulla Fronteriza de los EE. UU., el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Guardia Nacional de Texas, los alguaciles del condado y la policía local.

La evidencia no se limitaría al testimonio del alto funcionario. La Patrulla Fronteriza, que opera bajo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), capturó alrededor de una docena de los drones y accedió a los sistemas de guía y memoria de los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV, en inglés) para obtener información de inteligencia, según un funcionario de alto nivel.

