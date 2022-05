En medio de la escasez de fórmula para bebés en los supermercados de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden ha sido duramente cuestionado por dar prioridad al envío de este producto para los inmigrantes ilegales que se encuentran en la frontera con México por considerar que es «lo políticamente correcto».

Bajo la administración demócrata se revirtió la política de «Estados Unidos primero» que impulsó el expresidente Donald Trump, quien logró mantener la economía en números positivos y el desempleo en los niveles más bajos de la historia previo al inicio de la pandemia del COVID-19. Ahora, a pesar de la desaceleración económica, la alta inflación (la más alta en 40 años) y el incremento del precio del combustible, el gobierno de Biden ha puesto en segundo plano a los ciudadanos más indefensos de su país.

Esta política además se enaltece desde el gobierno como positiva. «Es una diferencia con la última administración. Es la ley, creemos que cuando los niños y los bebés… cruzan la frontera con un miembro de la familia, proporcionarles fórmula es moralmente correcto, por lo que ciertamente apoyamos la implementación», dijo la entonces secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, justo antes de dejar el cargo.

La ahora exfuncionaria apuntó además al Acuerdo de Conciliación de Flores, cuando se le preguntó sobre las críticas del Partido Republicano. Según Psaki, el Acuerdo de Flores, «ha sido seguido por todas las administraciones» desde que se promulgó en 1997, luego de una demanda que exige que los niños bajo custodia federal tengan acceso a alimentos, agua y asistencia médica, entre otras cosas. «De ahí la fórmula para niños menores de 1 año», dijo Psaki en rueda de prensa.

El Partido Republicano ha cuestionado duramente al Ejecutivo, acusándolo de no tomar en serio la escasez de alimentos para bebés en el país.

La presidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, quien dio a luz a un bebé en agosto pasado, llamó «inaceptable» la decisión de los demócratas de programar una audiencia para tratar el tema de la escasez de fórmula para el 25 de mayo.

Out of touch & unacceptable.

The White House doubles down on having absolutely NO plan for how to feed America's babies who are suffering from a formula shortage nationwide while pallets are being sent to Biden's open southern border.

