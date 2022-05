Frenaron en seco el intento del Partido Demócrata de convertir el aborto en «la ley de la tierra», o sea a nivel federal. Por unanimidad, los senadores del Partido Republicano votaron en contra de la federalización del aborto. De manera que los demócratas no lograron los votos suficientes.

Se necesitaban 60 votos para que el proyecto pasara. Solo un senador demócrata se atrevió a votar en contra, Joe Manchin, católico. Manchin también se opuso al uso del filibustero para eludir la falta de cuórum, propuesto por el socialista Bernie Sanders. Manchin fue el último en votar y dejó el marcador en 49 votos a favor y 51 en contra.

Every Republican voted against abortions up to birth and every Democrat voted for it except Joe Manchin.

El proyecto de ley fue presentado con el fin de salvaguardar el aborto como derecho, en caso de que se revoque el fallo Roe versus Wade en la Corte Suprema. Luego de que se filtró una opinión que evidenciaba que la mayoría de los jueces son provida, los demócratas tomaron acciones políticas de inmediato.

«La votación de hoy es una de las más importantes que celebraremos en décadas», afirmó antes de emitir su voto el líder de los demócratas en la Cámara alta, Chuck Schumer.

Para Schumer, la votación trasciende la ley en sí. Era una forma de obligar a los senadores a posicionarse públicamente de cara a las elecciones de medio término de noviembre.

Por su parte, el presidente Joe Biden convocó a votar por candidatos proaborto en las elecciones legislativas para hacer frente a la mayoría provida en la Corte Suprema. De manera que el Ejecutivo aboga por deslegitimar a la rama judicial por medio del Poder Legislativo.

El mandatario se manifestó efusivamente contra los conservadores. «Los republicanos en el Congreso, ninguno de los cuales votaron a favor de este proyecto, han elegido interponerse en el camino de los derechos de los estadounidenses a adoptar las decisiones más personales sobre sus propios cuerpos, familias y vidas», reprochó en un comunicado.

Biden aseguró que su Gobierno «no parará en la lucha para proteger el acceso de las mujeres a cuidados reproductivos».

«Seguimos defendiendo los derechos constitucionales de las mujeres a hacer sus propias elecciones reproductivas personales, como se reconoció en Roe contra Wade hace casi medio siglo, y mi Administración continuará explorando medidas y herramientas a nuestra disposición para hacer eso», prometió Biden.

Pero la realidad es que el aborto no está consagrado en la Constitución. Es esa justamente la motivación de los jueces de la Suprema Corte para revocarlo.

‘Unconstitutionally’ is the key part of this tweet.

If SCOTUS found precedent was insufficient to make abortion a ‘consitutional right,’ why would Dems believe that Congress could with a sheer majority?

They don’t. They want the bogus appearance of ‘democratic’ legitimacy. https://t.co/kvMPt4nWrf

— Kyle Becker (@kylenabecker) May 11, 2022