La realidad supera la ficción, dicta la frase cada vez más recurrente en la actualidad. El futuro donde un poder supremo dominaría a las naciones fue advertido en La Guerra de las Galaxias, Star Wars, donde un grupo de rebeldes formó una resistencia. Ahora su simbología sirve para hacer contrapeso al globalismo, lo más cercano a ese eje de poder central.

Lo que en la Guerra de las Galaxias es la lucha entre el imperio y la república, en la actualidad puede ser trasladado a la lucha entre el globalismo y la soberanía de las naciones.

El caso más visible es Baby Yoda, este personaje que llama a «salvar al niño». El personaje tierno que emula a un bebé se ha vuelto símbolo de la causa provida en ambos lados de la frontera. Años atrás lo adoptaron en Sinaloa, México.

Con bengalas celestes, los jóvenes que defienden la vida se aseguran de celebrar la vida como una fiesta. Incorporan elementos que conectan con la juventud para plasmar que no es una causa retrógrada, como acusan los proaborto, sino deber de los jóvenes defender a los aún más jóvenes.

En la era de la tecnología, donde existen ya ecografías en 4D, para que madres ciegas puedan palpar los rasgos de sus hijos en el vientre, la causa provida se posiciona como la postura pro-ciencia, mientras la causa proaborto reniega de la evidencia.

Ahora, en homenaje al 4 de mayo, #MayThe4th, Baby Yoda surgió como héroe en un momento histórico, la posible revocación de la legalidad del aborto por parte de la Corte Suprema de EE.UU.

“May the Fourth” (4 de mayo) es la fecha elegida por cómo suena similar a “May The Force Be With You” (Que la fuerza te acompañe), frase icónica de la saga para alentar a los rebeldes que resisten a la tiranía intergaláctica.

La asociación provida más antigua de Texas, Texas Right to Life, publicó el Salmo 8 de la Biblia con el mismo fondo y color de las letras de Star Wars. Así como la primera película de la saga fue lanzada con el nombre “Una Nueva Esperanza”, los provida de Texas reflejan lo que implica el posible fin del aborto legal en EEUU:

“Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él?”.

How can we lift you up in prayer today? #May4th #ProLife

