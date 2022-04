Por segunda vez en el mes la justicia estadounidense frena una decisión del presidente Joe Biden. Primero una juez designada por exmandatario Donald Trump revocó el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, incluido aviones y aeropuertos. Ahora, un juez federal emitió una decisión que impide temporalmente que la Administración Biden ponga fin a una política fronteriza instaurada por Trump que está programada para expirar a finales de mayo.

El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, anunció este lunes 25 de abril por la tarde que un juez federal aprobó una solicitud para emitir una orden de restricción temporal que le impide al Ejecutivo levantar el Título 42, una política de la era Trump que autoriza a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. a rechazar a los migrantes en la frontera por precauciones sanitarias a propósito de la pandemia del coronavirus.

“En una demanda presentada originalmente por Missouri, Luisiana y Arizona, nuestra oficina acaba de conseguir una orden de restricción temporal para mantener el Título 42 en vigor. Esta es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa”, dijo Schmitt.

BREAKING NEWS: In a lawsuit originally filed by Missouri, Louisiana, and Arizona, our Office just obtained a temporary restraining order to keep Title 42 in place. This is a huge victory for border security, but the fight continues on.

