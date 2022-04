Al menos seis de las principales aerolíneas de Estados Unidos ya no impondrán el uso del tapabocas en sus vuelos. Serán opcionales, luego que la jueza federal Kathryn Kimball Mizelle, de Florida, anulara un mandato federal sobre la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, medida que también se aplica a aeropuertos y estaciones de tren.

La jurista, que fue la persona más joven designada para un cargo vitalicio por parte de Donald Trump, explicó en un fallo de 59 páginas las razones para poner fin al uso de las mascarillas. Entre ellas está que hubo un exceso de autoridad legal bajo la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944.

La administración de Biden obedeció el fallo e implementó la decisión de la jueza. Lo anunció el mismo lunes, 18 de abril, por la noche. Sin embargo, aclaró que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas continúen usando máscaras en el transporte público.

Una vez que se conoció el fallo de la Corte, las compañías Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, JetBlue, Spirit Airlines y Frontier Airlines decidieron eliminar el requisito de las mascarillas en vuelos nacionales. De acuerdo con The New York Times, el sistema ferroviario de Amtrak también anunció que los pasajeros y empleados ya no necesitarían usarlos tampoco.

“Las máscaras faciales han sido como tarjetas de embarque durante casi dos años: no se podía volar sin una. Pero, a partir de hoy, las máscaras son opcionales en los aeropuertos y a bordo de los aviones, con efecto inmediato”, escribió Alaska Airlines en un comunicado.

Sumado a ello, Delta Air Lines también aclaró a los pasajeros que podrían «experimentar una aplicación inconsistente durante las próximas 24 horas», a medida que el cambio entre en vigencia. La Asociación de Asistentes de Vuelo pidió paciencia y comprensión mientras se difunde la noticia del cambio de requisito.

La norma aplica una vez que el usuario esté dentro del avión. Sin embargo, las aerolíneas informan a los pasajeros que algunos aeropuertos tienen políticas más estrictas. Por eso, recomiendan llegar al mostrador con tapabocas. De igual manera, se aclara que los vuelos internacionales aún pudieran requerir tapabocas, según los mandatos vigentes en otros países.

Las reacciones de furor entre los usuarios luego de que las compañías aéreas dieran a conocer el final de este mandato quedaron captadas en videos que se han hecho virales en las redes sociales. Aplausos y gritos de alegría fueron las expresiones más comunes se escucharon una vez que el piloto anunció la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en pleno vuelto.

La alegría se vivió a lo largo del país y también en el cielo. Quien fue la secretaria de prensa de la administración de Donald Trump, Kayleigh McEnany, relató que durante un vuelo una azafata anunció que los pasajeros podían quitarse las mascarillas y estallaron los aplausos y celebraciones.

Estados Unidos celebró de forma colectiva, aseguró la actual reportera del canal Fox News. Asimismo, le deseó suerte a aquellos que forman parte de la administración de Joe Biden y han indicado estar decepcionados por el fallo de la jueza Kathryn Kimball Mizelle, porque, en su opinión, están del lado equivocado de la historia.

El comportamiento disruptivo ha sido una constante en estos dos años de pandemia. Las discusiones constantes entre las personas que están a favor y en contra de las mascarillas se han tornado tan complejas que han llegado al punto de las agresiones físicas y verbales.

No han sido pocas las ocasiones en las que personas han atacado a otras por quitarse la mascarilla durante el vuelo. En una oportunidad, una mujer le escupió a un hombre por no hacerlo. Esto es una contradicción en cuanto lo que la mascarilla pretende evitar es la propagación de partículas de la nariz y boca.

Ante estos patrones de conducta que se han manifestado no solo en Estados Unidos, sino en una cantidad importante de países, las aerolíneas otorgan plena libertad de usar tapabocas a quien lo considera necesario, mientras permite que quienes no quieran tener la mascarilla respiren libremente.

She *spits* on a man & slaps him while screaming “put your mask on”. The mask cultists are insane. pic.twitter.com/ROqmoPLEA6

— Rita Panahi (@RitaPanahi) December 25, 2021