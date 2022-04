La numerosa audiencia china es un público que alimenta la industria del baloncesto de Estados Unidos. Por lo cual, directivos de la NBA no solo no han denunciado los graves atropellos del régimen comunista sino que además han sido abiertamente cómplices de China.

Pero hay voces dentro del ámbito deportivo que cuestionan esta creciente hegemonía. Una de las más críticas es la de Enes Kanter. Aunque fue uno de los tres jugadores más destacados al momento de ser convocado, hoy ha sido silenciado. En una entrevista reciente con EuroHoops reclamó lo siguiente:

Enes Freedom: "The NBA says that they stand on our side regarding freedom of speech. I don't believe it. They do it as long as what we say helps their pockets. Otherwise, they'll do whatever they can to finish you.

