El hombre más rico del mundo es ahora el mayor accionista de Twitter. Sin embargo, Elon Musk anunció que no formará parte de la junta directiva.

Muchos aún albergan la esperanza que Musk haga una reforma en materia de libertad de expresión y surgen cuestionamientos respecto a si su falta de participación en la junta podría alterarlo. Pues hasta ahora la plataforma ha demostrado tener un sesgo partidista, hacia la izquierda progresista.

Por ejemplo, expulsó a Donald Trump, aún siendo presidente de los EE.UU. Asimismo le suspendió la cuenta a usuarios que llamaban hombre biológico a atletas trans, incluso a la nadadora universitaria que quedó desplazada del podio al participar contra un atleta que pasó de ocupar el puesto 462 en natación masculina a ser el número 1 en natación femenina. Cuando la nadadora universitaria Reka Gyorgy reclamó que un hombre le robó su premio, Twitter la silenció.

No hay indicios que la tendencia se revierta. El director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, anunció por medio de un comunicado que se esperaba que como socio mayoritario Elon Musk formaría parte de la junta pero él mismo decidió que y agregó que la decisión de Musk de no formar parte es «lo mejor» y que sus sugerencias siempre serán recibidas.

Elon #Musk decided not to join #Twitter's board of directors. Earlier he acquired 9.2% of shares and became the largest shareholder. https://t.co/Rnvk3hxMLt

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022