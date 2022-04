Una serie de grupos conservadores están haciendo un boicot a todo lo relacionado con Disney. La razón de ello radica en que para una cantidad nutrida de padres que se han manifestado recientemente, el titán del entretenimiento se inclina demasiado hacia la izquierda. Ante esta percepción, los afectados se organizaron y protestaron frente a las puertas delanteras de Walt Disney Studios en Burbank el miércoles por la noche, reportó .

El boicot contra Disney incluye la baja masiva de suscripciones de Disney Plus, la cancelación de viajes a Disney World e incluso protestas de sus propios empleados contra el adoctrinamiento tanto dentro de la empresa como hacia su público: los niños.

El punto límite fue el rechazo de Disney a la ley recientemente aprobada en Florida que impide hablar de sexualidad e identidad de género a niños entre 5 y 8 años, de prekínder a tercer grado de primaria.

WATCH: Parents, Grandparents, Disney consumers, a Disney employee and just pissed off Americans have a message for Bob Chapek and Disney

