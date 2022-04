Para frenar la creciente tendencia que deslegitima el derecho a la vida en México y el mundo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, América Rangel, presentó el proyecto de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida. Se trata de una iniciativa que le otorga protección al ser humano en el seno materno.

La radicalidad del movimiento proaborto ha llegado a tal punto que en España acaban de permitir apresar a los provida por rezar afuera de una clínica de abortos. De manera que se ha convertido en derecho matar y delito intentar salvar vidas. Para impedir que esto suceda en México, la parlamentaria está llevando a cabo dicha iniciativa.

Debemos volver a humanizar el mundo. pic.twitter.com/NsMyG4TQDo — América Rangel (@AmerangelLorenz) April 8, 2022

PanAm Post consultó con América Rangel para conocer el fin de la ley y cómo afecta a México y la región.

¿De qué consiste el proyecto de ley en defensa del no nacido?

La “Ley de los Derechos de la Persona No Nacida” es única en su tipo tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, en la que por primera vez se reconoce jurídicamente que hay vida antes del nacimiento y que esa vida debe ser protegida por el Estado.

Contempla darle un estatus legal y personalidad jurídica al bebé que está por nacer, con lo que se le daría de una serie de derechos para proteger su vida y su sano desarrollo hasta el nacimiento.

En vista que Biden revocó el acuerdo de la Ciudad de México que impedía financiar abortos en países en vías de desarrollo, ¿por qué es tan importante que México se plante en defensa de los más indefensos?

La anulación de la regla ‘Ciudad de México’ por parte del gobierno de Biden es parte de la agenda globalista que buscan imponer a espaldas de los pueblos. Por eso es tan importante que los que defendemos la vida y creemos en la familia y en los valores tradicionales de Occidente, que levantemos la voz y demos la batalla cultural, que no es cosa menor, es quizás la batalla más importante que libra hoy en día la humanidad.

Y como humanidad, como especie, es nuestra obligación salvaguardar lo más preciado que tiene cualquier sociedad: su niñez y su futuro. Una sociedad que no procura a los más indefensos, es una sociedad que está destinada al fracaso.

La “Ley de los Derechos de la Persona No Nacida” contempla por primera vez en la historia darle un estatus legal y personalidad jurídica al bebé que está por nacer… y no, no se contrapone con lo dicho por la Suprema Corte. Aquí te platico un poco sobre esta propuesta 👇. pic.twitter.com/aKeEBcMQha — América Rangel (@AmerangelLorenz) April 8, 2022

Ante el activismo judicial por parte de la Suprema Corte, ¿Qué rol tiene el legislativo frente a la protección de la Constitución?

Desafortunadamente hoy vemos que los ministros de la Corte se han vuelto activistas de izquierda que están tomando atribuciones que no les corresponden y, además, llegando a sentencias con muy poco fundamente jurídico, pero mucha ideología neomarxista.

Lo hemos visto en México y en Colombia, que en vez de modificar las leyes a través del Legislativo, que sería lo lógico en cualquier democracia, lo están haciendo ahora a través del Judicial y así nadie asume un costo político por ir en contra de la voluntad popular. Entonces lo que tenemos que hacer es, precisamente, ponerle un freno a los magistrados y hacer que las leyes se hagan en el Legislativo, donde está representada la voluntad popular.

Como mujer y legisladora, ¿cómo desmonta el discurso que el aborto es una causa de mujeres?

El argumento central del feminismo sostiene que el aborto es el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo. Y claro que la mujer tiene derecho a decidir libremente sobre su cuerpo –puede, por ejemplo, hacerse una cirugía estética, si quiere— pero no tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de otro ser, como lo es el bebé en el vientre.

La mujer es, efectivamente, dueña de su cuerpo, pero su propiedad no se extiende al territorio corporal del bebé por nacer. La libertad de uno termina cuando afectas los derechos de otro y con el aborto se le está quitando el derecho a la vida a un nuevo ser.

¿Qué mensaje le daría a sus colegas en México y otros países de habla hispana respecto a la importancia de su rol frente a la desprotección de los indefensos?

Yo estoy convencida que tenemos una deuda histórica con la humanidad de reconocer que hay vida antes del nacimiento y, por lo tanto, esta es digna de ser protegida por las leyes. Hoy en día se habla mucho de los nuevos derechos, de los derechos de las minorías, de los derechos de los animales, pero no podemos dejar de lado la vida humana y el derecho a la vida, que es un derecho inviolable y que va por encima de todos los demás derechos.

Es importante volver a humanizar este mundo y derrumbar esa idea que el que está por nacer es tan solo un cúmulo de células que puede ser desechado. No podemos seguir por ese camino. Una verdadera ley de avanzada no es la que permite asesinar a un ser indefenso, por el contrario, lo vanguardista es velar por los más desprotegidos, por los más inocentes, por los que no tienen voz, como lo son los bebés que están por nacer. Eso sí es progreso.