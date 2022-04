El adoctrinamiento de menores por parte de Disney quedó expuesto cuando se filtró un video con confesiones de directivos que anunciaban abiertamente una agenda en materia ideológica para moldear a la infancia.

Como alternativa, la plataforma Daily Wire anunció que invertirá 100 millones de dólares para crear contenido para menores, libre de ideologías y de sexualización.

“Los estadounidenses están cansados ​​de dar su dinero a las corporaciones que los odian”, dijo el codirector ejecutivo de Daily Wire, Jeremy Boreing.

“Están cansados ​​de dar su dinero a compañías de medios que quieren adoctrinar a sus hijos con teorías radicales de raza y género”, continuó.

“Quieren hacer más que simplemente cancelarlos. Quieren alternativas”, agregó, “The Daily Wire les está dando esas alternativas”.

A diferencia de la izquierda, que censura al lenguaje disidente, Daily Wire está ofreciendo opciones.

De acuerdo con el director ejecutivo, Daily Wire «invertirá un mínimo de 100 millones de dólares durante los próximos tres años en una línea de entretenimiento infantil animada y de acción en vivo en su plataforma de transmisión».

También agregó que los suscriptores de Daily Wire tendrán acceso al contenido a partir de la primavera del próximo año.

Por su parte, el comentarista y fundador de Daily Wire, Ben Shapiro, indicó en su podcast que “si desea entretenimiento que satisfaga a sus hijos, vamos a comenzar a crear contenido para niños aquí en Daily Wire”.

Todo surgió a raíz de que Disney se posicionó fervorosamente en contra de la ley recientemente aprobada en Florida, que la izquierda política, de la mano de Hollywood y Disney, ha denominado «No digas gay» para justificar el adoctrinamiento; alegando que el estado del sol prohíbe hablar de la homosexualidad en las escuelas. Pero la realidad es que no hay ni una sola mención al término «homosexual» en el texto.

Sin embargo, Disney fue presionada por sus empleados, que hicieron una manifestación en contra del entonces proyecto de ley.

Como consecuencia, Disney público un comunicado que dice lo siguiente:

Statement from The Walt Disney Company on signing of Florida legislation: pic.twitter.com/UVI7Ko3aKS

— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 28, 2022