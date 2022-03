Más de 2000 empleados pudieron volver a trabajar, tras haber sido despedidos por no estar vacunados. United Airlines fue la primera aerolínea que discriminó a sus trabajadores según su estado de vacunación. Ahora permite su retorno. La medida, además de ser una buena noticia para los empleados, representa un paso de la vuelta a la normalidad.

«A medida que omicron muestra signos claros de retroceso, hemos visto cuán alta sigue siendo la protección para aquellos que están vacunados. Estamos utilizando ese mismo compromiso con la seguridad y la ciencia para garantizar que nuestras políticas reflejen el cambio más amplio hacia la etapa endémica de la pandemia», dijo Kirk Limacher, vicepresidente de Recursos Humanos de United Airlines en declaraciones recogidas por Fox News.

Limacher señaló que la aerolínea confía en su capacidad para traer de vuelta a dichos empleados de manera segura, citando una disminución en los casos de coronavirus, hospitalizaciones y muertes en todo el país.

Por meses, los empleados estuvieron con licencia sin goce de sueldo. Ahora, desde el 28 de marzo, quienes tengan una exención por salud o por libertad religiosa podrán abstenerse de vacunarse y preservar su trabajo en la aerolínea.

This was great to watch!@TedCruz has been one of the leading voices against these terrible mandates & we need to keep pushing back against this as a party!

I stand with the workers at United Airlines – no one should be forced to get vaccinated just to go to work. pic.twitter.com/GIGiXhvsyh

— Lauren Boebert (@laurenboebert) December 16, 2021