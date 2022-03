La voz de una mujer ya no será la única opción para guiar a los usuarios de Apple. Ahora podrán elegir «género neutro». El gigante tecnológico confirmó que la nueva voz fue grabada por un miembro de la comunidad LGBTQ+.

“Estamos emocionados de presentar una nueva voz de Siri para hablantes de inglés, brindando a los usuarios más opciones para elegir una voz que les hable”, dijo Apple citado recientemente por Mercado y Finanzas.

Contrario al alegato del discurso feminista que busca mayor representatividad de la mujer, la misma agenda que promueve esta ideología está sistemáticamente eliminando la presencia femenina y suplantándola. Siri es el ejemplo más reciente.

La voz femenina que ha guiado a los usuarios no solo no era suficiente, sino que fue objeto de críticas, por supuestamente afirmar estereotipos de la mujer secretaria o asistente.

Entonces llegó una nueva voz ‘neutra en cuanto al género’. Si bien la nueva voz simplemente se llama ‘Voice 5’ en el iPhone, su nombre de archivo se refiere a la voz como Quinn, según el desarrollador de iOS Steve Moser.

Cuando se lance el nuevo iOS 15.4, los usuarios que opten por un Siri estadounidense podrán elegir entre cinco voces para su asistente inteligente. Las voces 1 y 3 son voces masculinas de tono bajo, mientras que las voces 2 y 4 son voces femeninas más agudas. Mientras tanto, el nuevo Voice 5 no es masculino ni femenino.

“Millones de personas en todo el mundo confían en Siri todos los días para ayudar a hacer las cosas, por lo que trabajamos para que la experiencia se sienta lo más personalizada posible”, explicó Apple.

A quick comparison of Siri’s new voice with the existing four options pic.twitter.com/A7uLQeLvQw

— jon.porter (@JonPorty) February 23, 2022