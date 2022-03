Un hombre se encuentra entre los ganadores del premio a la «Mujer del año» de USA Today. Aunque parece la realidad de un futuro distópico o una revista de sátira, es lo que se vive en el 2022. Este es el caso de Rachel Levine, de 64 años, quien nació como Richard Levine antes de su transición en 2011.

Levine hoy es la «Mujer del año» de USA Today, lo que significa que fue nombrado como una de las mujeres más exitosas del país quien vivió como un hombre durante 54 años.

Sin embargo, lo más llamativo de su nombramiento es que además de no ser mujer, tampoco se ha destacado por sus méritos. Es decir, la evidencia señala que no ganó el premio ni por ser mujer, ni por ser la más sobresaliente, sino por ostentar ser mujer y así desafiar a la ciencia misma. En lugar de destacarse como médico, estuvo envuelto en escándalos por el mal manejo de la salud.

Actualmente, Levine está al mando de la subsecretaría de salud de Estados Unidos para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. A su vez, está a cargo del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, que se ha empeñado en revocar las políticas de su predecesor, Donald Trump, al permitir y promover la participación masculina en ámbitos femeninos, sobre todo a nivel deportivo. En este caso, Levine se posicionó en el gobierno nacional.

Ahora obtuvo el el premio de «Mujer del año», por supuestamente ser una de las «mujeres de todo el país que han tenido un impacto significativo”.

“Realmente siento que todo lo que he hecho, ya sea en medicina académica, en educación, en investigación clínica, viendo a mis pacientes desde mi rol en la salud pública, en Pensilvania y ahora mi desde mi papel a nivel nacional, todo me ha llevado a este momento en términos de ayudar a la nación a lo largo de la mayor crisis de salud pública que hemos enfrentado en más de cien años», dijo Levine.

No obstante, Washington Examiner señala que su impacto ha sido más negativo que positivo. Primero porque forma parte de la administración que vio las peores cifras ante una pandemia en la historia. Luego, su nominación por parte de Biden fue seguida por un deterioro y no una mejora en la situación. Hay poco de qué alegrarse por el mandato de Levine, recalcan.

Señalan cómo los casos y las muertes debido a COVID-19 aumentaron, y Levine, como la persona encargada de la dirección del HHS, ha jugado un papel completamente olvidable, si es que ha tenido alguno.

