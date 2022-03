Cada vez que agrupaciones feministas toman las calles de una ciudad vale diferenciar el feminismo en teoría del feminismo en la práctica. Pues alegan combatir la violencia contra la mujer, pero agreden a las que no comparten un discurso hegemónico.

Sucede en España, pasa también en Argentina, México, etc. La izquierda política es la única que tiene voz en las marchas feministas. Si una mujer tiene una postura más a la derecha, no solo es excluida sino agredida.

Pues se promueven dos modelos de Estado distintos. En la izquierda, las que dicen luchar contra el patriarcado promueven el paternalismo estatal. Desde la derecha, se busca limitar el poder del Estado sobre la sociedad, que sea garante del derecho natural y no un emisor de derechos «positivos».

Este año, mujeres argentinas decidieron unirse a las marchas con consignas propias que enfrentan al discurso feminista. «Al violador bala», fue una de ellas. Esto rompe con el relato de la ministra de las Mujeres en Argentina, quien señaló que en un reciente caso de violación grupal los abusadores no eran monstruos sino nuestros hermanos, padres, etc. Es decir, no eran una anomalía sino la norma.

Son monstruos feministas señora @EliGAlcorta

Son TU creación. pic.twitter.com/hgyoRfL2Hp — Traductor de Trenes con Perspectiva de Género (@Traductor__) March 2, 2022

«El violador es un hijo sano del patriarcado«, alega. De manera que el criminal no es una anomalía de la sociedad que debe ser corregido sino un producto de nuestra sociedad que debe ser reformada, según su discurso.

Frente a esto, mujeres de Jóvenes Republicanos salieron con camisetas que incluían consignas que decían: «soy mujer y soy de derecha», «cierren el Ministerio de las Mujeres», entre otras.

Y es que el Ministerio de la Mujer tiene un presupuesto exorbitante (cerró el año con un crédito vigente de 17,6 millones de pesos pero solo empleó el 53 % de los recursos), mientras la mayoría de las mujeres argentinas se ven cada vez más empobrecidas y el ministerio no ha logrado reducir en absoluto la violencia contra la mujer.

Por eso las jóvenes republicanas lograron la atención de una de las comentaristas más destacadas de Argentina, Viviana Canosa, quien anunció: «Yo estoy con estas mujeres, no con las verdes que queman iglesias». Con «verdes» se refiere a las promotoras del aborto que terminan sus manifestaciones vandalizando la catedral de cada ciudad donde protestan.

También las libertarias fueron agredidas. Sus agresoras eran militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Es común ver una pancarta enorme de color violeta anunciando: «Sin feminismo no hay socialismo».

La legisladora electa Rebeca Fleitas llevó puesta una camiseta que indicaba: «La violencia no tiene género», lo cual enfrenta el relato feminista de que los hombres agreden a las mujeres por ser mujeres.

La hipocresía de la izquierda es cada vez más notable. Militantes del PTS nos agredieron verbal y físicamente en la marcha del #8M2022 mientras nos gritaban nazis.

Te hablan de sororidad y son violentas.

La violencia no tiene género. Rectifico en el vídeo dije pts pero fue mts pic.twitter.com/cziRDMvaaz — Rebeca Fleitas (@becafleitasok) March 9, 2022

En lugar de victimizarse, la parlamentaria y las mujeres que la acompañaron demostraron que la mujer puede ser tanto víctima como victimaria, agresora y agredida, al igual que el varón. La antítesis del feminismo, que ostenta pregonar la igualdad pero exige trato preferencial para unas y perjuicio y prejuicio para otros.

Argentina es hoy sede del feminismo más radical. Y radical no hace referencia a un extremo sino de volver a la raíz. A principios del siglo XX, las organizaciones feministas ya eran consideradas grupos terroristas. Las masas desconocen este hecho. Por eso ellas apelan a la violencia porque saben que en el pasado les ha dado resultado.

Hoy, quienes más lo evidencian son las mujeres policías que son brutalmente golpeadas, quemadas y hasta mutiladas a martillazos por parte de activistas feministas que dicen luchar contra la violencia hacia la mujer pero atacan a las mujeres que enfrentan a los delincuentes en las calles.

A su vez, las mujeres que cuestionan las consignas feministas son duramente atacadas.

#8M | VIOLENCIA FEMINISTA: Así agredían a @Fatimercadoo por llevar un pañuelo provida a la marcha por el Día de la Mujer. Ayer, cientos de mujeres fueron agredidas por ir a expresar una voz diferente a la del feminismo hegemónico. pic.twitter.com/FoQQPlwOyT — Alt Media (@AltMediaOK) March 9, 2022

PanAm Post entrevistó a Fátima Mercado, la agredida que aparece con pañuelo celeste, en defensa de la vida desde la concepción:

Yo creo que en el fondo el feminismo es una concepción ideológica que busca imponer sus ideas a toda costa con el fin de destruir a la sociedad. Hace poco, por ejemplo, la ministra de la Mujer, en lugar de culpar al violador por lo que hizo, nos hacía creer que era nuestra culpa y decía que se debía a que todos nosotros respondemos a la misma matriz cultural. Entonces la lucha no es contra las personas en sí, ellas apuntan a terminar con toda una estructura que hay de fondo, que en definitiva hace a la sociedad lo que es. Por eso podemos ver cómo defienden a los violadores. Y para terminar con esta estructura e implementar sus ideas, no tienen drama en usar la violencia.

Al feminismo, al igual que al progresismo, le sirve romper con todo porque una sociedad indefensa e ignorante, es más fácil de manipular. Después, como creyente, tengo mi visión teológica. Yo creo que todo lo que ocurre hoy en día es obra de la inteligencia del demonio que busca destruir los sustentos de la civilización.