Nació el primer bebé subrogado en un búnker ucraniano en medio de la invasión rusa, lo cual expuso cómo Ucrania, al ser el país más pobre de Europa, ha convertido los vientres subrogados en una industria que ahora está en riesgo. Pues los bebés no consiguen salir y sus padres tampoco pueden entrar a rescatarlos.

Recientemente una pareja australiana explicó a QZ, bajo condición de anonimato, que una clínica en Australia congeló sus embriones, luego un representante de la clínica en Ucrania los recolectó y regresó a Kiev. Ahora la mujer que lleva a su hijo en su interior está en medio de los bombardeos junto a otras mujeres ucranianas que alquilaron sus vientres a extranjeros.

Debido a la guerra, los bebés no logran venir al mundo en condiciones adecuadas. El primero nacido en un búnker tenía como destino España. Y así surgen más casos de países que solo buscan la salida del bebé de la nación asediada por el conflicto bélico, pero no de la mujer que lo gestó, que se queda a merced de la violencia.

Para remediar este problema, BioTexCom, una instalación de fertilidad en Kiev, construyó un refugio antibombas para proteger a las madres de alquiler y los bebés. La estructura está equipada con máscaras de gas, sacos para dormir, comida enlatada y cunas. Tiene capacidad para 200 personas, según explicó el asesor legal de BioTexCom, Denis Herman.

La plataforma QZ detalló cómo el ataque ruso pone en riesgo una «industria en auge». La alegría de formar una familia, de la mano de apoyar económicamente a la mujer que lleva en su vientre a ese hijo tan anhelado, es la cara amable de los vientres en alquiler en Ucrania. Sin embargo, no se toma en consideración el drama humano que gira entorno a esta «industria».

La terminología es un indicador. En vista de que el primer bebé nacido en un búnker tenía como destino España, El Confidencial fue uno de los medios en reportar la noticia. «La gestante que alquiló Vanessa se puso de parto», detalló.

Se refiere a una persona, una mujer, como «gestante» y dice a viva voz que ella fue alquilada, no solo su vientre. Es tratada como un producto de compra y venta, en este caso de alquiler.

Desde una postura más crítica, El Público destaca: «Son mujeres tan pobres que tienen que alquilar su capacidad reproductiva. Quienes se aprovechan de su indigencia es la industria que hace una caja de 6000 millones de euros al año y quienes quieren una familia sin importarles cómo conseguirla».

Ucrania es el país más pobre de Europa. 33,9 % de la población (14 millones de personas) vive en el umbral de la pobreza. Sobrevive con un mínimo vital de 1853 grivnas (unos 60 euros al mes). Por eso se ha convertido en uno de los destinos predilectos para llevar a cabo el proceso de subrogación de vientres.

. @JesseKirschNews shares a Florida family’s harrowing story of survival after escaping Ukraine with their new baby born via surrogate. pic.twitter.com/xWM2aM6QeF

Sin embargo, no se consideran las infinitas variables que pueden surgir. Por ejemplo, una mujer en California, Melissa Cook, de 49 años, cobró 33000 dólares para ser vientre subrogado de C.M. (nombre designado para el demandado en los documentos judiciales del caso), un hombre soltero y sordomudo, de 51 años, que vivía en Georgia. Sin embargo, el embarazo terminó siendo de trillizos y el futuro padre, en aquel entonces, le pidió que abortara al menos uno porque no lo podía financiar.

Cook le ofreció otra alternativa: separar a los bebés. Cook se quedaría con uno y él con los otros dos, de acuerdo con información que reseñó Daily Mail. Esta propuesta fue rechazada por C.M., quien dijo que en ese caso prefería que a los tres los adoptara otra persona.

Una vez que el padre tuvo a los niños bajo su custodia, Cook acusó que vivían en condiciones «deplorables». Así que ella pidió la custodia de los menores, pero no le fue concedida porque un juez de la Corte de Familia de California encontró que el contrato de subrogación que ella firmó y la ley estatal anulan su petición de colocarse como madre biológica, debido a que los óvulos que se fecundaron tampoco eran de Cook.

El Segundo Distrito de Apelaciones del estado confirmó la decisión y acordó que Cook esencialmente había renunciado a sus derechos sobre los trillizos. Para defenderse, Cook dijo que la ley de California que autoriza los contratos de subrogación es inconstitucional porque trata a los bebés “como una mercancía o un bien mueble”.

De la misma forma, está el caso de Bridget, una niña ucraniana cuyos padres biológicos decidieron no llevarla consigo luego de que naciera a las 25 semanas de embarazo, en compañía de un gemelo que murió mientras ella consiguió sobrevivir. En el momento de su nacimiento, pesaba poco menos de 300 gramos. Fue entonces cuando decidieron hacerse cargo de la bebé al conocer que tenía daños neurológicos. La madre sustituta cuyo vientre fue alquilado tampoco la quería.

This little girl Brigit is nobody's child.

She was born through surrogacy.

Her American biological parents have decided not to take her and her surrogate mother in Ukraine doesn’t want her either.

This is our “modern & progressive” world of selfishness.pic.twitter.com/4tb1gOjQ1u

— Obianuju Ekeocha (@obianuju) September 21, 2020