Este sábado 5 de marzo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, anunció que al menos 66224 hombres ucranianos han regresado del extranjero para unirse a la lucha por su país tras la invasión rusa que se inició el pasado 24 de febrero.

«Así es como muchos hombres regresaron del extranjero en este momento para defender a su país de las hordas. ¡Estas son 12 brigadas más de combate y motivadas! Ucranianos, somos invencibles», dijo Reznikov en su cuenta de Twitter.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022