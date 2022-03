Los ministros de Exteriores de la OTAN acordaron este viernes que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo de Ucrania, país que se encuentra invadido por las fuerzas rusas al servicio de Vladímir Putin desde el 24 de febrero. Tampoco entrarán allí sus tropas.

«Los aliados están de acuerdo en que no deberíamos tener aviones de la OTAN operando sobre el espacio aéreo ucraniano o tropas de la OTAN en territorio ucraniano», exclamó Jens Stoltenberg, secretario general de la organización.

Justificó su negativa a intervenir alegando que si la OTAN se involucrase directamente, habría “más sufrimiento y más civiles muertos”. La decisión se llevó a cabo luego que Ucrania pidió a la OTAN ayudar a convertir el espacio aéreo en una zona de exclusión.

Stoltenberg (quien fue primer ministro de Noruega) dijo entender la “desesperación” de los ucranianos, pero recordó que la única manera de que la Alianza implementase una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería entrando en su espacio aéreo, lo que “podría suponer la guerra en Europa”.

🔴 LIVE SOON

🎙️ Press conference following the extraordinary meeting of #NATO Foreign Ministers with partners 🇫🇮 🇸🇪 🇪🇺

📍@NATO HQ, Brussels | #ForMin https://t.co/MgvCBLL9Gd

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 4, 2022