Más de ocho millones de personas en un solo día vieron el video del gobernador de Florida, Ron DeSantis, diciéndoles a un grupo de estudiantes que se quiten las mascarillas en un espacio público.

“No tienen que usar esas máscaras. Por favor, quítenselas. Honestamente, no están haciendo nada y tenemos que parar con este teatro COVID. Si quieren usarlo, está bien, pero esto es ridículo”, reprochó DeSantis justo antes de dar inicio a una intervención en la Universidad del Sur de Florida.

En esta oportunidad, el gobernador visitó el campus para anunciar la financiación de la educación en ciberseguridad. Antes de tomar el podio para dirigirse al público, les dijo a los jóvenes que estaban en el escenario que se quiten sus mascarillas.

Ante la polémica que desató, la oficina del gobernador contestó lo siguiente a medios locales: «Como dijo el gobernador, ‘puedes usarlo si quieres’ pero ‘no hay evidencia‘ de que las mascarillas hagan alguna diferencia».

La secretaria de prensa del gobernador, Christina Pushaw, afirmó: “Eso ha estado claro durante mucho tiempo, y los datos informaron la orientación oficial de nuestro estado. Después de Florida, los CDC incluso han dejado de recomendar el uso de mascarillas para la mayoría de los estadounidenses. Luego de dos años de mensajes mixtos de las autoridades de salud y los medios, el gobernador quiere asegurarse de que todos estén al tanto de los hechos y los datos, para que puedan sentirse libres y cómodos sin una máscara”.

Al ser menores de edad los estudiantes que estaban en el escenario, las palabras del gobernador generaron aún más revuelo. No obstante, se puede observar en los videos que los alumnos están contentos, tanto por la petición del gobernador como por el hecho de respirar libremente.

DeSantis contra el mandato de las mascarillas

La lucha de DeSantis contra la obligatoriedad de las mascarillas ha llegado tan lejos que incluso firmó una orden que retiene los fondos estatales de las escuelas que los imponen. En febrero del 2022, hasta respaldó una propuesta de la Cámara para eliminar 200 millones de dólares en fondos de 12 distritos escolares que desafiaron su orden que prohíbe los mandatos de máscaras.

Para DeSantis, los padres deberían tener el poder de demandar a los distritos escolares si tienen un hijo que “fue enmascarado ilegalmente a la fuerza este año en Florida. Se refirió particularmente a los estudiantes que tienen problemas del habla, emocionales y físicos. Ellos también deberían poder demandar a los distritos.

Rivales políticos de DeSantis aprovechan la situación

Proteger la libertad de los ciudadanos es lo opuesto a las políticas implementadas por el Partido Demócrata, que exige restricciones e impone prohibiciones.

De manera que este caso resultó muy útil, sobre todo para los rivales políticos del gobernador. La principal precandidata demócrata, la comisionada de Agricultura, Nikki Fried, dijo en Twitter: “Como gobernadora, no intimidaré a los estudiantes”. Aprovechó la frase «Puedes juzgar el carácter de alguien por cómo trata a los camareros» y le agregó» y a los estudiantes de secundaria. Qué vergüenza [DeSantis]”.

También el legislador Charlie Crist, otro demócrata que se postula para derrocar a DeSantis, respondió. “Los jóvenes de nuestro estado merecen ser tratados con respeto, no sumergidos por un gobernador egoísta y sin corazón con una agenda política”, escribió en Twitter.

La versión de los demócratas no coincide con el material audiovisual, donde los estudiantes sonríen ante la petición del gobernador. Luego del encuentro con el gobernador, el Distrito Escolar de Hillsborough le dijo a medios locales que en total asistieron siete menores a la conferencia de prensa, todos estudiantes de la Escuela Secundaria Middleton en la ciudad de Tampa, Florida.

“Estamos emocionados de que nuestros estudiantes de Middleton High School hayan sido destacados como parte del enfoque estatal en torno a la educación en seguridad cibernética”, dijo el superintendente de las escuelas de Hillsborough, Addison Davis. “Como siempre, nuestros estudiantes deben ser valorados y celebrados. Es una elección del estudiante y de los padres proteger su salud de la manera que consideren más apropiada. Estamos orgullosos de la manera en que nuestros estudiantes se representaron a sí mismos y a nuestro distrito escolar”.

Hubo un par de padres de familia que se sintieron desafiados por la actitud de DeSantis. Por lo cual el comunicado deja en claro que la decisión de cubrirse o no es del estudiante y su familia, no del Estado.

Governor DeSantis is at the University of South Florida to announce investments in cybersecurity workforce education. https://t.co/hfcVPmDacb — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 2, 2022

De manera que no pueden obligar a los alumnos a taparse y si bien las declaraciones de DeSantis fueron efusivas, no impuso su voluntad, dijo que son libres de usar las mascarillas. De hecho, un par de estudiantes no se las quitaron. O sea, lo dicho por el gobernador no fue impuesto.

El gobernador estuvo con los estudiantes el miércoles para anunciar un programa de $20 millones para crear oportunidades de ciberseguridad a través de la escuela. Aunque sus detractores viralizaron el video del gobernador intentando desprestigiarlo, lo que lograron fue darle posibilidad en vísperas de una contienda electoral.