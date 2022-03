El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará este martes, 1 de marzo, el acostumbrado balance de gestión anual, conocido como el «Estado de la Unión», abreviado SOTU por sus siglas en inglés. Sin embargo, debido a las políticas erráticas que ha implementado la administración demócrata y el impacto económico que han causado, las protestas contra el binomio Biden-Harris estarán a la orden del día. Esto motivó el despliegue de múltiples medidas de seguridad.

La caída histórica de la popularidad del mandatario estadounidense sigue incrementándose. Por lo tanto, para prevenir un inconveniente mayor, el Pentágono aprobó el despliegue de 700 guardias nacionales en los alrededores del Capitolio con el objetivo de ayudar en el control de tránsito en caso de que vengan transportistas a manifestar, emulando al Convoy por la Libertad de los camioneros de Canadá.

Los convoyes, inspirados en el movimiento canadiense, han sido planificados en foros de internet. Parten de distintos sitios y recorren distintas vías, pero algunos tienen la intención de llegar a Washington para cuando Biden dé su discurso.

A lo largo de más de 4500 kilómetros —desde California hasta Washington, D.C.— se van sumando camiones que llegan a la capital para protestar contra lo que en España se ha denominado tiranía sanitaria, que se traduce en la imposición de la vacuna obligatoria para el ingreso a determinados sitios cerrados. Una medida que impacta a nivel global y en Estados Unido fue impuesta por Joe Biden.

En el trayecto se puede observar el enorme respaldo por parte de la población civil. Incluso los bomberos de Arizona salieron a apoyar. Con banderas nacionales y símbolos patrióticos, los camioneros fueron recibidos como héroes por dónde pasaban.

The U.S. Freedom Convoy is greeted by hundreds of supporters after a 250-mile haul from California to Arizona.

In 3 hours, the convoy nearly doubled in size while it's en route to Washington, D.C.

