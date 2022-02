El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a la ciudadanía acerca de quien, a su juicio, es el enemigo interno de la nación norteamericana: Joe Biden. Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, (CPAC), explicó que la política errática del demócrata ha fungido como uno de los factores que contribuyeron al caos que se vive hoy en Europa del este con la invasión de Rusia a Ucrania.

“Hemos visto a un dictador ruso ahora aterrorizar al pueblo ucraniano porque Estados Unidos no demostró la determinación que nosotros sí durante los cuatro años anteriores”, dijo Pompeo, quien fue director de la CIA del expresidente Donald Trump antes de dirigir el Departamento de Estado.

Pompeo, quien ha sido sancionado por China por sus estrategias en pos del reconocimiento del genocidio uigur en la provincia de Xinjiang, también aseguró días atrás que Putin no cambió, lo que cambió fue el liderazgo en Estados Unidos. Asimismo, afirmó que la agresión por parte de Putin continuará mientras la nación norteamericana no muestre firmeza.

And Putin's aggression will continue so long as America is on its back foot. pic.twitter.com/SLAaNwmag6

El republicano Mike Pompeo fue pieza esencial en durante la administración de Donald Trump, pues en el ámbito internacional se encargó de gestionar acuerdos que hoy fungen como piezas clave en el manejo de la política del Medio Oriente. Durante la gestión de neoyorkino, se lograron acuerdos de paz históricos con Corea del Norte, así cono también entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, etc.

Es por ello que Pompeo destaca el fracaso que ha sido la administración de Biden pra el país en lo que relaciona con política exterior.

El propio Trump señaló que el ataque no habría ocurrido si él permaneciera en la Casa Blanca y cuatro años a cargo de Estados Unidos. Demostró que así fue, más considerando que la tensión entre Rusia y Ucrania está a flor de piel desde febrero del 2014.

Desde abril del 2021 el expresidente le advirtió a Biden que no empuje a Rusia hacia una alianza con China y fue precisamente lo que sucedió.

The U.S. met with China over three months to present intelligence showing Russia’s troop buildup near Ukraine and to urge Beijing to help avert war, U.S. officials said.

Chinese officials rebuffed the U.S. and shared the information with Moscow.https://t.co/Ngbuu9P3n1

— The New York Times (@nytimes) February 25, 2022