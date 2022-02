Cuestionar a Hillary Clinton no parte de la lógica ni la evidencia, según sus defensores. Para ellos se trata de un trastorno mental. Lo han denominado el «Síndrome de trastorno de Hillary Clinton». El Partido Demócrata, en colaboración con los medios masivos, han diagnosticado así a sus críticos, sobre todo luego que se inició una investigación contra el equipo legal de Clinton por espiar al expresidente Donald Trump.

De acuerdo con un columnista de CNN, «hay algo que infecta a los círculos derechistas y no muestra signos de disminuir»: una fijación con Hillary Clinton denominada «Síndrome de trastorno de Hillary Clinton» o «HDS» para abreviar por sus siglas en inglés.

Según el articulista Dean Obeidallah, «el ‘Síndrome de trastorno de Hillary Clinton’ está peor que nunca«. Describe que los síntomas de esta «patología» persistente incluyen una obsesión enfermiza con la exsecretaria de Estado que va desde difundir mentiras sobre sus acciones pasadas hasta culparla por hechos con los que no tiene conexión, combinado con un anhelo insaciable de verla postularse nuevamente para la presidencia en 2024.

Luego que Fox News le dedicó un segmentó a desmontar la existencia de este trastorno, el autor aseguró que esto comprobaba su hipótesis.

On @greggutfeld Fox News show last night they dedicated an entire segment to my recent CNN article about GOP being re-infected with Hillary Clinton Derangement syndrome. Nothing proves you aren't obsessed with Hillary than a segment on how you are not! https://t.co/JOaw9vnCVd

— (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) February 23, 2022