Como comandante en jefe de Estados Unidos, Joe Biden suplicó a Rusia que no atacara a Ucrania. En caso de hacerlo, avisó que Ucrania será asistida por equipo militar que la natación norteamericana ha proporcionado y que estos componentes responderán con “toda su fuerza” si un aliado de la OTAN o un ciudadano estadounidense es atacado por orden de su par ruso Vladimir Putin.

“Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no es una amenaza para Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes para ponerlos allí tampoco. Tampoco estamos apuntando a la gente de Rusia. No buscamos desestabilizar Rusia”, dijo Biden desde la Casa Blanca.

Posteriormente, el mandatario se digirió a la ciudadanía rusa y agregó: “A los ciudadanos de Rusia ustedes no son nuestro enemigo y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania, un país y un pueblo con el que compartes lazos tan profundos de historia familiar y cultura”.

.@POTUS: The U.S & NATO are not a threat to Russia. We're not targeting the people of Russia. To the citizens of Russia: you are not our enemies…WWII was a war of necessity. If Russia attacks Ukraine, it will be a war of choice – a war without cause or reason. The truth matters.

Asimismo, Biden aclaró ciertas interrogantes sobre un posible enfrentamiento entre EE.UU. y Rusia. Al respecto, indicó que “si bien no enviaré militares estadounidenses a luchar en Ucrania, hemos suministrado equipo militar ucraniano para ayudarlos a defenderse. Brindamos capacitación y asesoramiento e inteligencia con el mismo propósito”.

Además de ello, el demócrata ha acumulado miles de tropas en los países vecinos de Polonia, Alemania y Rumania y demostró estar más que dispuesto a luchar si Rusia intentara atacar a un aliado de la OTAN.

“No se equivoquen, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Un ataque contra un país de la OTAN es un ataque contra todos nosotros”, declaró.

Aún existen vías diplomáticas

De todo su discurso, lo que más han destacado los medios masivos es que el presidente Joe Biden señaló que se debe priorizar la diplomacia antes que el enfrentamiento armado, para así tener éxito, así como su insistencia de abordar las correspondientes preocupaciones de seguridad de los países involucrados por esta vía.

“No sacrificaremos los principios básicos. Las naciones tienen derecho a la soberanía y a la integridad territorial. Tienen la libertad de fijar su propio rumbo y elegir con quién se asociarán. Pero eso todavía deja mucho espacio para la diplomacia y la distensión. Esa es la mejor manera de avanzar para todas las partes en nuestra opinión”.

Biden también mencionó que Estados Unidos no busca una confrontación directa con Rusia, pero aclaró “si Rusia ataca a los estadounidenses en Ucrania, responderemos con fuerza. Si Rusia ataca a Estados Unidos o a sus aliados a través de medios asimétricos, como ataques cibernéticos disruptivos contra nuestras empresas o infraestructura crítica, estamos preparados para responder”.

Watch live as I give an update on Russia and Ukraine and affirm that the United States remains open to high-level diplomacy in close coordination with our Allies.

Putin a ministro de defensa alemán: «No queremos guerra con Europa»

Por su parte, Putin dijo “por supuesto” que no quiere la guerra con Ucrania ni la OTAN. De hecho, el mandatario ruso ya empezó a replegar tropas. Aseguró que simplemente estaban entrenando y ya terminó el ejercicio. Durante una reunión con el ministro de defensa alemán, Olaf Scholz, aclaró: «No queremos guerra con Europa». Bloomberg informó que los mercados reaccionaron positivamente ante la actitud de Moscú.

Hace días que Putin insiste que no quiere guerra con Ucrania. Por lo cual el inversionista Gary Black señala que Biden queda como un idiota y plantea la interrogante si esa fue la intención.

Mientras tanto, Bloomberg destaca que todavía es incierta sobre la veracidad del retiro de tropas por parte de Rusia. Además, destaca las declaraciones sarcásticas del presidente ucraniano sobre una inminente invasión rusa.

If true that Russia is now pulling back troops upon completion of their drills, after insisting for days they were never going to attack Ukraine, Biden looks like an idiot. Maybe that was the point.

“Nos dijeron que el 16 de febrero será el día del ataque, pero lo haremos el Día de la Unidad (22 de enero). En este día, enarbolaremos la bandera nacional, significaremos azul y amarillo y mostraremos nuestra unidad al mundo entero”, dijo el líder ucraniano Volodímir Zelenski, en un mensaje dirigido a la nación.

“Nos asusta con una gran guerra y fijaron una fecha para la invasión militar”, dijo Zelenski, y sentenció que “esta no es la primera vez” que Rusia lo hace.