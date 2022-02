Luego de dos años bajo confinamientos estrictos, el hartazgo se va manifestando país por país. Lo que comenzó en Canadá y llegó hasta la lejana Australia se expande como un efecto dominó al que ahora se suma Israel.

El «Convoy de la libertad» que se organizó en el país del Medio Oriente muestra también banderas de Canadá entre los manifestantes y ondeando en los pasos elevados y cruces a lo largo del camino por el que cientos de vehículos recorrieron la carretera principal de Tel Aviv a Jerusalén. Una vez llegaron a su destino, se reunieron frente al parlamento para protestar contra las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

«La libertad no se parece a esto», decía una pancarta en la que se mostraba la imagen de una niña con una mascarilla.

Afuera del parlamento, los manifestantes tocaron bocinas y tambores, y pidieron que se levanten las restricciones impuestas por la pandemia.

“Aquí estamos todos reunidos por la libertad. Porque desde hace dos años ya todo este mundo se está volviendo loco por todos los mandatos y todas las cosas que no nos dejan vivir tan libres como nacemos”, dijo Jonathan Deporto, uno de los manifestantes.

20,000 vehicles are heading to Jerusalem as part of a Freedom Convoy against COVID tyranny in Israel. pic.twitter.com/I1o774oGlg

La sociedad israelí llegó a un punto de hartazgo luego de meses de estar sometida a la vacunación obligatoria que no logró los resultados esperados. A pesar de ser el primer país en implementar cuatro dosis, en enero de 2022 Israel registró más contagios que en todo el año 2021.

De hecho, en esta nación se detectó una variante bautizada como flurona, una combinación entre la cepa omicron del coronavirus y la gripe común. El primer caso detectado fue en una embarazada que no estaba vacunada, lo cual sirvió de soporte mediático para reforzar la vacunación.

Sin embargo, no se ha conseguido bajar el número de contagios. Al contrario, el Centro Nacional de Información y Conocimiento sobre Coronavirus reportó 1.160.000 casos positivos durante la mayor campaña de vacunación, en enero de 2022, mientras que en todo el año 2021 hubo 960.500 contagios.

En un país con poco más de 9 millones de habitantes (no incluye los 4,8 millones de habitantes de Palestina), esto equivale a más de 10 % de la población.

El director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, dijo el mes pasado que es posible que se alcance la inmunidad colectiva como resultado del significativo nivel de infecciones.

Si bien ya se retiró el pasaporte sanitario como exigencia para entrar a espacios públicos y privados, las mascarillas siguen siendo obligatorias en espacios públicos interiores, incluidas escuelas, tiendas e instituciones médicas, por ello los ciudadanos se manifestaron en protesta contra cualquier posible norma que restrinja sus libertades civiles.

Fue viral un video en el que una maestra israelí les dice a los niños en hebreo que se pueden quitar las mascarillas. Muchos celebraron destruyéndolas.

❤️ Children react to being told: the government has decided that as of today, masks are no longer needed in the classroom.

I don't know the provenance of this video. It's Hebrew being spoken, perhaps in Israel. Irrespective, a thing of beauty.pic.twitter.com/PYVmeQi6Zw

— Jan Jekielek (@JanJekielek) February 7, 2022