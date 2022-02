Una turba de comunistas irrumpió en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Curitiba, Brasil, en plena misa, gritando consignas políticas. La acción fue liderada por un «vereador» (el equivalente a un concejal) del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien pasó 580 días en prisión tras haber recibido dos condenas por corrupción, pero el Supremo Tribunal Federal –con mayoría de jueces designados por su partido– le anuló las sentencias y lo habilitó para que pueda ser nuevamente candidato a la presidencia. A Lula se le atribuye haber convertido a Brasil en el corazón del socialismo internacionalista desde la caída del Muro de Berlín, por medio del Foro de Sao Paulo.

La excusa para invadir una iglesia en plena misa fue el reclamo de justicia para dos jóvenes negros que fueron asesinados en Río de Janeiro. Pero la acción demostró tener una motivación política, pues los manifestantes gritaban consignas como «fascistas» y «racistas» mientras ondeaban las banderas de sus partidos: el PT y el PCB (Partido Comunista de Brasil).

Siguiendo la línea de los disturbios ocurridos en octubre de 2019 en Chile y desde finales de mayo de 2020 en EE. UU., la izquierda brasileña atentó contra la fe cristiana, en particular contra la Iglesia católica, con el fin de manifestar su creciente culto al Estado. Como socialistas no admiten competencia. Por ende apuntan a destruir la institución que provee un código moral por fuera del Estado.

Vereador do PT lidera invasão de igreja católica durante missa

En vista de que el Supremo Tribunal Federal le restituyó los «derechos políticos» a Lula da Silva, el presidente Jair Bolsonaro exclamó que el ataque contra la Iglesia sucedió porque el PT cree «que volverá a tomar el poder».

«La izquierda vuelve a mostrar su verdadero rostro de odio y desprecio por las tradiciones de nuestro pueblo. Si estos criminales no respetan la casa de Dios, lugar sagrado, y ofenden la fe de millones de cristianos, ¿a quién respetarán?», espetó Bolsonaro.

El diputado Eduardo Bolsonaro ya anunció en su cuenta de Twitter que inició acciones judiciales contra el político de izquierda que irrumpió en la misa. Agregó además que dicha transgresión es sujeta a prisión, amparándose en el artículo 208 del Código Penal por vilipendio al culto de la religión que profesa la gran mayoría de los brasileños.

