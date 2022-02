La caótica retirada de tropas estadounidenses de Afganistán por parte de la administración del presidente Joe Biden sigue siendo noticia. El informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. titulado Una breve evaluación de los fracasos estratégicos de la administración Biden durante la evacuación de Afganistán, correspondiente a febrero de 2022, revela que el número de ciudadanos estadounidenses que quedaron en la nación asiática tomada por los talibanes es escandalosamente mayor a lo que estimó el gobierno.

Mientras el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó el pasado mes de septiembre ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el «pequeño número» de estadounidenses que permanecía en Afganistán y deseaba salir era de aproximadamente 100 a 150 personas, el informe presentado este mes por esta comisión del máximo órgano legislativo federal apunta a una cifra que podría llegar a 9000.

Aunque hubo información provista por la prensa que indicaba que la cifra era superior, la Casa Blanca se apegó a la versión de Blinken, dejando a miles de ciudadanos en el abandono en el país centroasiático, expuestos al peligro que implica el radicalismo de los talibanes que tomaron el control del gobierno y del armamento abandonado por EE. UU.

«El 17 de agosto de 2021, en pleno apogeo de los esfuerzos de evacuación, altos funcionarios del Departamento de Estado que lideraban el grupo de trabajo de evacuación indicaron que había entre 10000 y 15000 estadounidenses en Afganistán, de acuerdo con el informe F-77 (reporte anual que pide el Departamento de Estado a todas las embajadas y consulados ante potenciales evacuaciones). Para el 31 de agosto, cuando el presidente ordenó el fin de las operaciones de evacuación, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa habían evacuado aproximadamente a 6000 ciudadanos estadounidenses. Incluso tomando en cuenta las estimaciones más conservadoras del informe F-77, Estados Unidos habría abandonado al menos unas pocas miles de personas», sostiene el informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Completamos uno de los puentes aéreos más grandes de la historia. Con más de 120.000 personas evacuadas a un lugar seguro, ese número es más del doble de lo que la mayoría de los expertos pensaba que era posible”, dijo Biden el año pasado con respecto a la evacuación total, incluyendo afganos y estadounidenses. “El resultado final: el 90 % de los estadounidenses en Afganistán que querían irse pudieron irse”, precisó sobre sus conciudadanos.

El senador republicano Jim Risch compartió el informe en su cuenta de Twitter:

"Having wasted 115 days, the National Security Council didn't conduct its first senior meeting to discuss the #Afganistan withdrawal until August 14 at 3:30pm, just hours before #Kabul fell, when evacuations became life or death for Americans, Afghans, & U.S. military personnel."

Durante el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, el presidente Joe Biden afirmó que hubo una negociación con los talibanes para facilitar la salida de los norteamericanos de ese país. Sin embargo, en el lugar de los hechos varios periodistas aseguran que «la realidad y la retórica están a kilómetros de distancia».

«Absolutamente no», exclamó el reportero Ian Pannell de la cadena ABC, al responder a la pregunta sobre si era verdad lo que asegura Biden y las garantías que existían para los estadounidenses que aún permanecen en el territorio afgano.

«Parece que la realidad y la retórica están a kilómetros de distancia», exclamó el reportero desde Afganistán.

"It just seems the reality and the rhetoric are miles apart," @IanPannell tells @DavidMuir.

"I'm not quite sure what advice the president is receiving. But the truth on the ground is that these people who are in fear of their lives can't get through." https://t.co/PCh0P9Jg9R https://t.co/xhbnbveuOO

